Пірнула на нечувану глибину. Українка всьоме стала чемпіонкою світу в підводному плаванні

"Золото" у коронній дисципліні

Садурська виступала у своїй найсильнішій дисципліні – "постійна вага без ласт". Українка занурилася на глибину 76 метрів, що забезпечило їй перше місце на турнірі.

Це вже сьоме "золото" харків'янки на світових першостях.

Світовий рекорд Садурської

Варто зазначити, що саме Садурська володіє світовим рекордом у даній дисципліні. Торік на чемпіонаті світу в Домініці вона занурилася на 84 метри, побивши власне досягнення. Загалом українка сім разів оновлювала світові рекорди.

Конкуренція у збірній України

Нагадаємо, що на поточному ЧС Садурська могла здобути "бронзу" в зануренні з моноластою.

Проте вона зупинилася в кроці від подіуму. Натомість "золото" тоді виграла інша українка – Наталія Жаркова, яка також встановила новий національний рекорд.

Що далі

Чемпіонат світу з фрідайвінгу триватиме у Греції до 17 вересня. Українська збірна ще має шанси поповнити медальну скарбничку.