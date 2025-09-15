Нырнула на неслыханную глубину. Украинка в седьмой раз стала чемпионкой мира в подводном плавании

"Золото" в коронной дисциплине

Садурская выступала в своей сильнейшей дисциплине - "постоянный вес без ласт". Украинка погрузилась на глубину 76 метров, что обеспечило ей первое место на турнире.

Это уже седьмое "золото" харьковчанки на мировых первенствах.

Мировой рекорд Садурской

Стоит отметить, что именно Садурская обладает мировым рекордом в данной дисциплине. В прошлом году на чемпионате мира в Доминике она погрузилась на 84 метра, побив собственное достижение. Всего же украинка семь раз обновляла мировые рекорды.

Конкуренция в сборной Украины

Напомним, что на текущем ЧМ Садурская могла получить "бронзу" в погружении с моноластой.

Однако она остановилась в шаге от подиума. Зато "золото" тогда выиграла другая украинка - Наталья Жаркова, которая также установила новый национальный рекорд.

Что дальше

Чемпионат мира по фридайвингу продлится в Греции до 17 сентября. Украинская сборная еще имеет шансы пополнить медальную копилку.