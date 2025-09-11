ua en ru
Чт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українка Жаркова стала чемпіонкою світу-2025 з фрідайвінгу: 113 метрів під водою

Четвер 11 вересня 2025 10:52
UA EN RU
Українка Жаркова стала чемпіонкою світу-2025 з фрідайвінгу: 113 метрів під водою Наталія Жаркова (фото: instagram.com/nat_freediver)
Автор: Катерина Урсатій

Українська спортсменка Наталія Жаркова виборола "золото" чемпіонату світу-2025 з фрідайвінгу в дисципліні CWT - зануренні з постійною вагою з моноластою. Змагання відбулися у грецькому Митікасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Як виступили українки

У жіночому старті брали участь дві представниці України: Жаркова та Катерина Садурська, п'ятиразова призерка світових першостей у глибинних дисциплінах. Загалом у змаганнях виступили 28 спортсменок.

Найбільшу заявлену глибину озвучила Жаркова - 113 метрів. Українка успішно виконала спробу та стала чемпіонкою світу.

Садурська задекларувала занурення на 105 метрів, однак змогла подолати лише 102 метри. Через штраф її підсумковий результат склав 98 метрів - четверте місце.

Хто склав конкуренцію

На подіумі Жаркова випередила італійок Алессію Зеккіні та К'яру Обіно. Вони зафіксували занурення на 109 і 106 метрів відповідно.

Успіхи Жаркової на чемпіонатах світу

Це не перший великий тріумф українки. На змаганнях під егідою Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) Жаркова вже здобувала "золото":

  • у зануренні з постійною вагою в бі-ластах (2018, 2019),
  • без ластів (2018),
  • у вільному зануренні (2021).

Наступні старти українських фрідайверок

У п'ятницю, 12 вересня, Жаркова та Садурська змагатимуться у дисципліні вільного занурення (FIM), де також розігруватимуться нагороди чемпіонату світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу Україна
Новини
Атака дронів РФ на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО, - Мерц
Атака дронів РФ на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО, - Мерц
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії