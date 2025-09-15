Україна не буде представлена на Олімпіаді-2026 в жіночому фігурному катанні: у чому причина

На зимових Олімпійських іграх-2026 не буде жодної представниці України в жіночому фігурному катанні. Національна федерація відмовилася від участі у відборі в даній дисципліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Відсутність вперше за 16 років

Українська федерація фігурного катання (УФФК) опублікувала остаточну заявку на відбірковий олімпійський турнір, що пройде 19-21 вересня в китайському Пекіні. До неї не потрапила жодна з представниць жіночої категорії.

Таким чином, вперше за 16 років Україна не буде представлена в жіночому одиночному катанні на Іграх. Раніше подібне траплялося лише одного разу, перед змаганнями у Ванкувері-2010 – тоді жодна з вітчизняних спортсменок не змогла вибороти ліцензію.

Хто претендував на квоту

На участь у кваліфікації претендували дві фігуристки: чемпіонка України Софія Григоренко та срібна призерка Таїсія Спесівцева. Вони потрапили до попереднього списку на поїздку в Пекін.

Натомість лідерка збірної останніх років Анастасія Гожва вибула з боротьби ще раніше. Вона не здобула ліцензію на ЧС-2025, а зараз відновлюється після травми й тимчасово призупинила тренування.

Чому Україна відмовилася від участі

Для визначення фінального складу на кваліфікаційний турнір у Пекіні УФФК обрала змагання Lombardia Trophy, що проходив у італійському Бергамо.

Там Спесівцева випередила Григоренко, посівши 18-те місце проти 19-го. Але жодна з українок не виконала необхідні технічні вимоги, за якими обирали учасниць майбутнього чемпіонату Європи-2026.

Він становить 75 балів за коротку й довільну програми. З них Спесівцева здобула лише 47,11, а найкращий результат Григоренко цього сезону – 58,55.

З огляду на такі низькі результати, УФФК ухвалила рішення не виставляти учасниць у жіночому катанні на олімпійську кваліфікацію.

Хто боротиметься за Олімпіаду

Здобути олімпійські ліцензії спробують представники інших дисциплін фігурного катання.

Одиночне катання, чоловіки: Кирило Марсак

Спортивні пари: Софія Голіченко / Артем Даренський

Танці на льоду: Марія Пінчук / Микита Погорєлов