ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна не буде представлена на Олімпіаді-2026 в жіночому фігурному катанні: у чому причина

Понеділок 15 вересня 2025 14:07
UA EN RU
Україна не буде представлена на Олімпіаді-2026 в жіночому фігурному катанні: у чому причина Фото: Таїсія Спесівцева претендувала на виступ на Іграх (УФФК)
Автор: Андрій Костенко

На зимових Олімпійських іграх-2026 не буде жодної представниці України в жіночому фігурному катанні. Національна федерація відмовилася від участі у відборі в даній дисципліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Відсутність вперше за 16 років

Українська федерація фігурного катання (УФФК) опублікувала остаточну заявку на відбірковий олімпійський турнір, що пройде 19-21 вересня в китайському Пекіні. До неї не потрапила жодна з представниць жіночої категорії.

Таким чином, вперше за 16 років Україна не буде представлена в жіночому одиночному катанні на Іграх. Раніше подібне траплялося лише одного разу, перед змаганнями у Ванкувері-2010 – тоді жодна з вітчизняних спортсменок не змогла вибороти ліцензію.

Хто претендував на квоту

На участь у кваліфікації претендували дві фігуристки: чемпіонка України Софія Григоренко та срібна призерка Таїсія Спесівцева. Вони потрапили до попереднього списку на поїздку в Пекін.

Натомість лідерка збірної останніх років Анастасія Гожва вибула з боротьби ще раніше. Вона не здобула ліцензію на ЧС-2025, а зараз відновлюється після травми й тимчасово призупинила тренування.

Чому Україна відмовилася від участі

Для визначення фінального складу на кваліфікаційний турнір у Пекіні УФФК обрала змагання Lombardia Trophy, що проходив у італійському Бергамо.

Там Спесівцева випередила Григоренко, посівши 18-те місце проти 19-го. Але жодна з українок не виконала необхідні технічні вимоги, за якими обирали учасниць майбутнього чемпіонату Європи-2026.

Він становить 75 балів за коротку й довільну програми. З них Спесівцева здобула лише 47,11, а найкращий результат Григоренко цього сезону – 58,55.

З огляду на такі низькі результати, УФФК ухвалила рішення не виставляти учасниць у жіночому катанні на олімпійську кваліфікацію.

Хто боротиметься за Олімпіаду

Здобути олімпійські ліцензії спробують представники інших дисциплін фігурного катання.

Одиночне катання, чоловіки: Кирило Марсак

Спортивні пари: Софія Голіченко / Артем Даренський

Танці на льоду: Марія Пінчук / Микита Погорєлов

Раніше ми писали, що Міжнародна федерація бобслею та скелетону зробила заяву щодо допуску росіян на Олімпіаду-2026.

Також читайте п'ять цікавих фактів про нагороди Олімпіади-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Чи став виїзд чоловіків 18-22 років за кордон масовим: що кажуть у ДПСУ
Чи став виїзд чоловіків 18-22 років за кордон масовим: що кажуть у ДПСУ
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"