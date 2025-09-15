ua en ru
Пірнула на нечувану глибину. Українка всьоме стала чемпіонкою світу в підводному плаванні

Мітікас, Понеділок 15 вересня 2025 14:58
Пірнула на нечувану глибину. Українка всьоме стала чемпіонкою світу в підводному плаванні Фото: Катерина Садурська (Міністерство молоді та спорту України)
Автор: Андрій Костенко

Українська спортсменка Катерина Садурська виборола золоту медаль чемпіонату світу з фрідайвінгу. Змагання тривають у грецькому Мітікасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

"Золото" у коронній дисципліні

Садурська виступала у своїй найсильнішій дисципліні – "постійна вага без ласт". Українка занурилася на глибину 76 метрів, що забезпечило їй перше місце на турнірі.

Це вже сьоме "золото" харків'янки на світових першостях.

Світовий рекорд Садурської

Варто зазначити, що саме Садурська володіє світовим рекордом у даній дисципліні. Торік на чемпіонаті світу в Домініці вона занурилася на 84 метри, побивши власне досягнення. Загалом українка сім разів оновлювала світові рекорди.

Конкуренція у збірній України

Нагадаємо, що на поточному ЧС Садурська могла здобути "бронзу" в зануренні з моноластою.

Проте вона зупинилася в кроці від подіуму. Натомість "золото" тоді виграла інша українка – Наталія Жаркова, яка також встановила новий національний рекорд.

Що далі

Чемпіонат світу з фрідайвінгу триватиме у Греції до 17 вересня. Українська збірна ще має шанси поповнити медальну скарбничку.

Раніше ми повідомили, що Україна не буде представлена на Олімпіаді-2026 в жіночому фігурному катанні.

Також читайте, як Ярослава Магучіх відмовилась виступати за Катар.

