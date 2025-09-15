ua en ru
Нырнула на неслыханную глубину. Украинка в седьмой раз стала чемпионкой мира в подводном плавании

Митикас, Понедельник 15 сентября 2025 14:58
Нырнула на неслыханную глубину. Украинка в седьмой раз стала чемпионкой мира в подводном плавании
Автор: Андрей Костенко

Украинская спортсменка Екатерина Садурская завоевала золотую медаль чемпионата мира по фридайвингу. Соревнования проходят в греческом Митикасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

"Золото" в коронной дисциплине

Садурская выступала в своей сильнейшей дисциплине - "постоянный вес без ласт". Украинка погрузилась на глубину 76 метров, что обеспечило ей первое место на турнире.

Это уже седьмое "золото" харьковчанки на мировых первенствах.

Мировой рекорд Садурской

Стоит отметить, что именно Садурская обладает мировым рекордом в данной дисциплине. В прошлом году на чемпионате мира в Доминике она погрузилась на 84 метра, побив собственное достижение. Всего же украинка семь раз обновляла мировые рекорды.

Конкуренция в сборной Украины

Напомним, что на текущем ЧМ Садурская могла получить "бронзу" в погружении с моноластой.

Однако она остановилась в шаге от подиума. Зато "золото" тогда выиграла другая украинка - Наталья Жаркова, которая также установила новый национальный рекорд.

Что дальше

Чемпионат мира по фридайвингу продлится в Греции до 17 сентября. Украинская сборная еще имеет шансы пополнить медальную копилку.

Ранее мы сообщили, что Украина не будет представлена на Олимпиаде-2026 в женском фигурном катании.

Также читайте, как Ярослава Магучих отказалась выступать за Катар.

