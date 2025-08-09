Новопавлівський і Покровський напрямки під тиском: Генштаб оновив карту боїв
Минулої доби на фронті зафіксовано 163 бойові зіткнення. Росія завдала двох ракетних та 74 авіаційних ударів, використавши три ракети та 122 керовані авіабомби, а також понад 5 тисяч дронів-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За даними Генштабу, агресор завдав двох ракетних і 74 авіаційних ударів, скинувши 122 керовані авіаційні бомби. Також застосовано 5 089 дронів-камікадзе та здійснено 6 361 артилерійський обстріл.
Ворог завдавав авіаударів, зокрема по районах Білогір’я, Новоданилівки, Оріхова на Запоріжжі та Ольгівки на Херсонщині.
Авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ у відповідь уразили три пункти управління, одну артилерійську систему, п’ять районів зосередження особового складу та техніки, а також один інший важливий об’єкт противника.
Напрямки бойових дій
Північно-Слобожанський і Курський напрямки - 12 боєзіткнень, 15 авіаударів та 38 КАБів, 259 артобстрілів, з них 11 із РСЗВ.
Південно-Слобожанський напрямок - дев’ять боїв у районі Вовчанська та Нововасилівки.
Куп’янський напрямок - сім атак у районах Мирного, Куп’янська, Голубівки та Нової Кругляківки.
Лиманський напрямок - 24 атаки біля Греківки, Карпівки, Зарічного, Колодязів, Торського, Діброви, Серебрянки, Ямполівки, а також у напрямку Шандриголового та Ямполя.
Сіверський напрямок - дві атаки біля Григорівки та Федорівки.
Краматорський напрямок - чотири бої в районах Часового Яру та Білої Гори.
Торецький напрямок - 10 атак біля Торецька, Щербинівки, Катеринівки, Степанівки, Русиного Яру та Плещіївки.
Покровський напрямок - 45 атак біля Звірового, Володимирівки, Родинського, Полтавки, Бойківки, Миролюбівки, Новоекономічного, Покровська, Червоного Лиману, Лисівки, Котлиного, Удачного, Новоукраїнки, Зеленого Кута, а також у напрямку Козацького, Дорожнього та Новопавлівки.
Новопавлівський напрямок - 26 атак біля Філії, Зеленого Поля, Толстого, Темирівки, Маліївки, Новополя, Воскресенки, Ольгівського та у напрямку Січневого.
Гуляйпільський напрямок - відбито штурм біля Малинівки.
Оріхівський напрямок - чотири атаки біля Кам’янського та у бік Новоандріївки.
Придніпровський напрямок - вісім атак без успіху для ворога.
Волинський та Поліський напрямки - ознак наступальних угруповань противника не виявлено.
Втрати РФ
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 940 осіб.
Також українські воїни знешкодили п’ять танків, одну бойову броньовану машину, 41 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 125 одиниць автомобільної техніки окупантів.