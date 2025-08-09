Новопавлівський і Покровський напрямки під тиском: Генштаб оновив карту боїв

Минулої доби на фронті зафіксовано 163 бойові зіткнення. Росія завдала двох ракетних та 74 авіаційних ударів, використавши три ракети та 122 керовані авіабомби, а також понад 5 тисяч дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, агресор завдав двох ракетних і 74 авіаційних ударів, скинувши 122 керовані авіаційні бомби. Також застосовано 5 089 дронів-камікадзе та здійснено 6 361 артилерійський обстріл.

Ворог завдавав авіаударів, зокрема по районах Білогір’я, Новоданилівки, Оріхова на Запоріжжі та Ольгівки на Херсонщині.

Авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ у відповідь уразили три пункти управління, одну артилерійську систему, п’ять районів зосередження особового складу та техніки, а також один інший важливий об’єкт противника.

Напрямки бойових дій

Північно-Слобожанський і Курський напрямки - 12 боєзіткнень, 15 авіаударів та 38 КАБів, 259 артобстрілів, з них 11 із РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок - дев’ять боїв у районі Вовчанська та Нововасилівки.

Куп’янський напрямок - сім атак у районах Мирного, Куп’янська, Голубівки та Нової Кругляківки.

Лиманський напрямок - 24 атаки біля Греківки, Карпівки, Зарічного, Колодязів, Торського, Діброви, Серебрянки, Ямполівки, а також у напрямку Шандриголового та Ямполя.

Сіверський напрямок - дві атаки біля Григорівки та Федорівки.

Краматорський напрямок - чотири бої в районах Часового Яру та Білої Гори.

Торецький напрямок - 10 атак біля Торецька, Щербинівки, Катеринівки, Степанівки, Русиного Яру та Плещіївки.

Покровський напрямок - 45 атак біля Звірового, Володимирівки, Родинського, Полтавки, Бойківки, Миролюбівки, Новоекономічного, Покровська, Червоного Лиману, Лисівки, Котлиного, Удачного, Новоукраїнки, Зеленого Кута, а також у напрямку Козацького, Дорожнього та Новопавлівки.

Новопавлівський напрямок - 26 атак біля Філії, Зеленого Поля, Толстого, Темирівки, Маліївки, Новополя, Воскресенки, Ольгівського та у напрямку Січневого.

Гуляйпільський напрямок - відбито штурм біля Малинівки.

Оріхівський напрямок - чотири атаки біля Кам’янського та у бік Новоандріївки.

Придніпровський напрямок - вісім атак без успіху для ворога.

Волинський та Поліський напрямки - ознак наступальних угруповань противника не виявлено.