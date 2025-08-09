ППО, танки та солдати: що РФ втратила на фронті за останню добу

Ілюстративне фото: у Telegram стався масштабний збій після оновлення (GettyImages)

Минулої доби російська армія втратила на фронті 940 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема танки та ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2о22 року по 9 серпня 2025 року орієнтовно склали: особового складу - близько 1062290 (+940) осіб;

танків - 11088 (+5) од;

бойових броньованих машин - 23103 (+1) од;

артилерійських систем - 31273 (+41) од;

РСЗВ - 1456 (+0) од;

засоби ППО 1204 (+1) од;

літаків - 421 (+0) од;

гелікоптерів -– 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50315 (+147);

крилаті ракети - 3555 (+0);

кораблі / катери - 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни - 57856 (+125);

спеціальна техніка / special equipment - 3936 (+0).