ППО, танки та солдати: що РФ втратила на фронті за останню добу
Минулої доби російська армія втратила на фронті 940 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема танки та ППО
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2о22 року по 9 серпня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 1062290 (+940) осіб;
- танків - 11088 (+5) од;
- бойових броньованих машин - 23103 (+1) од;
- артилерійських систем - 31273 (+41) од;
- РСЗВ - 1456 (+0) од;
- засоби ППО 1204 (+1) од;
- літаків - 421 (+0) од;
- гелікоптерів -– 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50315 (+147);
- крилаті ракети - 3555 (+0);
- кораблі / катери - 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни - 57856 (+125);
- спеціальна техніка / special equipment - 3936 (+0).
За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії від початку повномасштабної війни склали вже 1 061 350 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 1040 росіян.
Нагадаємо, ситуація у Покровську залишається складною. За словами місцевої влади, у місто майже неможливо заїхати, а також завезти гуманітарну та медичну допомогу.