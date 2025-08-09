ua en ru
ППО, танки та солдати: що РФ втратила на фронті за останню добу

Субота 09 серпня 2025 07:32
ППО, танки та солдати: що РФ втратила на фронті за останню добу Ілюстративне фото: у Telegram стався масштабний збій після оновлення (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Минулої доби російська армія втратила на фронті 940 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема танки та ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2о22 року по 9 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1062290 (+940) осіб;
  • танків - 11088 (+5) од;
  • бойових броньованих машин - 23103 (+1) од;
  • артилерійських систем - 31273 (+41) од;
  • РСЗВ - 1456 (+0) од;
  • засоби ППО 1204 (+1) од;
  • літаків - 421 (+0) од;
  • гелікоптерів -– 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50315 (+147);
  • крилаті ракети - 3555 (+0);
  • кораблі / катери - 28 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 57856 (+125);
  • спеціальна техніка / special equipment - 3936 (+0).

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії від початку повномасштабної війни склали вже 1 061 350 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 1040 росіян.

Нагадаємо, ситуація у Покровську залишається складною. За словами місцевої влади, у місто майже неможливо заїхати, а також завезти гуманітарну та медичну допомогу.

