Пільговий вступ-2026: що змінилося для абітурієнтів з ТОТ

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій та районів активних бойових дій відтепер можуть скористатися спеціальними умовами вступу незалежно від того, коли виїхали з цих територій. У Міністерстві освіти і науки пояснили, що зміни стосуються вступу за квотою-2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
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У МОН нагадали, що цьогоріч для вступників із тимчасово окупованих територій (ТОТ) та територій активних бойових дій скасували вимогу щодо дати переміщення.
Раніше скористатися вступом за квотою-2 могли лише ті абітурієнти, які виїхали після 1 жовтня року, що передував вступній кампанії. Тепер це обмеження більше не діє.
Квота-2 - це окремо зарезервовані бюджетні місця для вступників, місце проживання яких зареєстроване або задеклароване на тимчасово окупованих територіях чи територіях активних бойових дій.
Такі абітурієнти беруть участь в окремому конкурсі на бюджетні місця, а не конкурують із загальним потоком вступників, що підвищує їхні шанси на вступ.
У міністерстві пояснили, що порядок вступу залежить від того, де зараз перебуває абітурієнт.
Якщо вступник виїхав із ТОТ або території активних бойових дій до 1 жовтня 2025 року, він вступає за результатами НМТ, але бере участь у конкурсі в межах квоти-2.
Якщо ж абітурієнт досі перебуває на ТОТ чи території активних бойових дій або перемістився після 1 жовтня 2025 року, він може самостійно обрати спосіб вступу: використати результати НМТ або пройти співбесіди з предметів НМТ в обраному закладі вищої освіти.
Перед поданням першої заяви вступникам необхідно звернутися до приймальної комісії будь-якого закладу вищої освіти, щоб зареєструвати право на спеціальні умови вступу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
Після цього можна користуватися електронним кабінетом вступника, через який реєструються на творчі конкурси та співбесіди, подають заяви, відстежують їхній статус і підтверджують вибір місця навчання після отримання рекомендації до зарахування.
У МОН нагадали, що подання заяв на бакалаврат і медичну магістратуру розпочнеться 19 липня та триватиме до 18:00 1 серпня.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки оновило Порядок прийому до закладів вищої освіти на 2026 рік. Зміни передбачають нові регіональні коефіцієнти для підтримки університетів у прифронтових областях, розширення можливостей дистанційного складання вступних випробувань, спрощення вступу за квотою-2 для абітурієнтів із ТОТ, а також новий алгоритм розподілу бюджетних місць.
Також РБК-Україна розповідало про основні особливості вступної кампанії до вишів у 2026 році.