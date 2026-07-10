Льготное поступление-2026: что изменилось для абитуриентов с ВОТ

Абитуриенты с временно оккупированных территорий и районов активных боевых действий теперь могут воспользоваться специальными условиями вступления независимо от того, когда выехали из этих территорий. В Министерстве образования и науки объяснили, что изменения касаются поступления по квоте-2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Главное:
В МОН напомнили, что в этом году для поступающих с временно оккупированных территорий (ВОТ) и территорий активных боевых действий отменили требование о дате перемещения.
Ранее воспользоваться вступлением по квоте-2 могли только те абитуриенты, которые выехали после 1 октября, предшествовавшего вступительной кампании. Теперь это ограничение больше не действует.
Квота-2 - это отдельно зарезервированные бюджетные места для поступающих, место жительства которых зарегистрировано или задекларировано на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий.
Такие абитуриенты принимают участие в отдельном конкурсе на бюджетные места, а не конкурируют с общим потоком абитуриентов, что повышает их шансы на поступление.
В министерстве пояснили, что порядок поступления зависит от того, где находится абитуриент.
Если поступающий выехал из ВОТ или территории активных боевых действий до 1 октября 2025 года, он поступает по результатам НМТ, но принимает участие в конкурсе в пределах квоты-2.
Если же абитуриент до сих пор находится на ВОТ или территории активных боевых действий или переместился после 1 октября 2025 года, он может самостоятельно выбрать способ поступления: использовать результаты НМТ или пройти собеседования по предметам НМТ в избранном учреждении высшего образования.
Перед подачей первого заявления поступающим необходимо обратиться в приемную комиссию любого учреждения высшего образования, чтобы зарегистрировать право на специальные условия поступления в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО).
После этого можно пользоваться электронным кабинетом абитуриента, через который регистрируются на творческие конкурсы и собеседования, подают заявления, отслеживают их статус и подтверждают выбор места обучения после получения рекомендации к зачислению.
В МОН напомнили, что подача заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру начнется 19 июля и продлится до 18:00 1 августа.
Напомним, Министерство образования и науки обновило Порядок приема в заведения высшего образования на 2026 год. Изменения предусматривают новые региональные коэффициенты для поддержки университетов в прифронтовых областях, расширение возможностей дистанционного сдачи вступительных испытаний, упрощение поступления по квоте-2 для абитуриентов с ВОТ, а также новый алгоритм распределения бюджетных мест.
Также РБК-Украина рассказывала об основных особенностях вступительной кампании в вузы в 2026 году.