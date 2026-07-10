Розвідка Ізраїлю попередила про новий план замаху Ірану на Трампа - WSJ
Ізраїль поділився з США розвідданими про новий план Ірану щодо вбивства президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Що саме розкрив Ізраїль
За словами обізнаних джерел, Ізраїль передав США нові розвіддані, які, за їхніми словами, свідчать про свіжий план Ірану вбити президента Трампа.
Іран роками відкрито обіцяв помститися Трампу за вбивство Касема Сулеймані - високопоставленого генерала Корпусу вартових ісламської революції, ліквідованого під час першого президентського терміну Трампа.
Посольство Ізраїлю у Вашингтоні відмовилось коментувати ситуацію. Представництво Ірану при ООН не відповіло на запит про коментар.
Що сказав сам Трамп
У середу в Анкарі Трамп натякнув на загрози своєму життю, спілкуючись із журналістами.
"Вони хочуть усунути лідера США - мене. Я в кожному списку. Я бачив сьогодні вранці - я в кожному їхньому списку. І досі мені, мабуть, трохи щастило, але це, можливо, не триватиме довго", - заявив президент.
На похороні вбитого верховного лідера Ірану Алі Хаменеї присутні скандували заклики до смерті Трампа, розгорнувши банер із написом "Ми вб'ємо Трампа".
Нагадаємо, спроби замаху на президента США останнім часом трапляються регулярно. Найновіший випадок стосувався групи з восьми осіб, яких звинуватили у підготовці теракту саме на день народження Трампа - вони планували атакувати натовп дронами та снайперами під час UFC-шоу біля Білого дому.
Ще раніше, 25 квітня, під час вечері президента з журналістами затримали озброєну людину - тоді пролунали постріли. А у лютому 2026 року суд призначив довічне увʼязнення чоловіку, який ще у вересні 2024-го намагався застрелити Трампа на полі для гольфу у Флориді.
Одним із найгучніших залишається й замах під час мітингу в Батлері, коли куля пройшла за лічені сантиметри від голови президента та зачепила вухо.