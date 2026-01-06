ua en ru
Пільговий проїзд в Україні: скільки людей мають таке право й хто за це платить

Вівторок 06 січня 2026 15:18
Пільговий проїзд в Україні: скільки людей мають таке право й хто за це платить Право на пільговий проїзд в Україні мають різні категорії громадян (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Право на пільговий проїзд у пасажирському транспорті України мають сьогодні мільйони осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідь Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності на запит Укрінформу.

Скільки саме українців мають право на пільговий проїзд

У Мінсоцполітики розповіли, що станом на кінець 2025 року право на пільговий проїзд у пасажирському транспорті в Україні мають близько 10,7 млн осіб.

"Повідомляємо, що близько 10,7 млн громадян (або майже чверть кількості осіб, які проживали в Україні до війни) мають право на пільговий проїзд", - зазначається у відповіді на запит журналістів.

Йдеться про пенсіонерів, осіб з інвалідністю, ветеранів військової служби тощо.

Хто компенсує перевізникам витрати на пільговиків

За словами заступниці міністра соціальної політики Інни Солодкої, з 2017 року видатки на фінансування компенсаційних виплат перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян належать до видатків місцевих бюджетів.

Про це йдеться у статті 91 Бюджетного кодексу України.

Що ускладнює процес відшкодування таких витрат

Сьогодні процес відшкодування громадянам та перевізникам витрат на пільгові перевезення в Україні ускладнює відсутність автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП).

При цьому врегулювати питання надання пільг з оплати проїзду окремим категоріям громадян (шляхом визначення порядку та розмірів їх надання) пропонує законопроект №5651-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг".

18 червня 2025 року Верховна Рада схвалила документ у першому читанні.

Очікується, що зміни стануть можливими, завдяки, зокрема, запровадженню АСООП - з видачею електронного квитка на безоплатній основі.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набула чинності нова єдина форма квитка для всіх видів громадського транспорту, затверджена раніше Міністерством розвитку громад і територій України.

За словами заступника міністра розвитку громад і територій Сергія Деркача, запровадження єдиної форми квитка - це базовий, але дуже важливий крок до прозорої та зрозумілої системи пасажирських перевезень.

Для держави та громад це - основа для обліку, планування та подальшої цифровізації транспорту

Крім того, така зміна закладає підґрунтя для впровадження єдиного Smart Ticket в Україні.

Тим часом у Львові запустили так званий "єдиний" місячний безлімітний проїзний на весь транспорт.

Читайте також, хто в Україні має право на безкоштовний проїзд у транспорті (адже це - не лише пенсіонери).

