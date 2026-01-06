Льготный проезд в Украине: сколько людей имеют такое право и кто за это платит

Право на льготный проезд в пассажирском транспорте Украины имеют сегодня миллионы человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Министерства социальной политики, семьи и единства на запрос Укринформа.

Сколько именно украинцев имеют право на льготный проезд

В Минсоцполитики рассказали, что по состоянию на конец 2025 года право на льготный проезд в пассажирском транспорте в Украине имеют около 10,7 млн человек.

"Сообщаем, что около 10,7 млн граждан (или почти четверть количества лиц, проживавших в Украине до войны) имеют право на льготный проезд", - отмечается в ответе на запрос журналистов.

Речь идет о пенсионерах, лицах с инвалидностью, ветеранах военной службы и т.д.

Кто компенсирует перевозчикам расходы на льготников

По словам заместителя министра социальной политики Инны Солодкой, с 2017 года расходы на финансирование компенсационных выплат перевозчикам за льготный проезд отдельных категорий граждан относятся к расходам местных бюджетов.

Об этом говорится в статье 91 Бюджетного кодекса Украины.

Что усложняет процесс возмещения таких расходов

Сегодня процесс возмещения гражданам и перевозчикам расходов на льготные перевозки в Украине усложняет отсутствие автоматизированной системы учета оплаты проезда (АСУОП).

При этом урегулировать вопрос предоставления льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан (путем определения порядка и размеров их предоставления) предлагает законопроект №5651-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет льгот по оплате проезда и некоторых других льгот".

18 июня 2025 года Верховная Рада приняла документ в первом чтении.

Ожидается, что изменения станут возможными, благодаря, в частности, внедрению АСУОП - с выдачей электронного билета на бесплатной основе.