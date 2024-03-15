Пільгові тарифи на газ для постачальників тепла планують продовжити ще на рік

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропонує продовжити ще на рік дію постанови Кабміну про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу щодо пільгових цін на газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

"Виходячи з необхідності продовження надання послуг з постачання гарячої води в населених пунктах України, визначення чітких передумов для підготовки до початку нового опалювального періоду 2024/2025 рр., виникла необхідність продовжити постачання природного газу виробникам теплової енергії на умовах дії Положення до 15 квітня 2025 року", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Зокрема, пропонується встановити, що ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" поставляє природний газ за цінами:

для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню - 7 420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).

бюджетним установам - 16 390 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).

Зміна формули

Водночас пропонується змінити формулу розрахунків. Зараз 65% перераховується - на небюджетний рахунок "Нафтогаз Трейдинг", відкритий в органі Казначейства, 35% - на небюджетні рахунки теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, відкриті в органах Казначейства, для проведення платежів.

Пропонується, що в неопалювальний період розподіл коштів для виробників теплової енергії, що не здійснюють виробництво гарячої води, буде здійснюватися: 0% - на небюджетний рахунок "Нафтогаз Трейдинг", 100% - на небюджетні рахунки теплопостачальних та теплогенеруючих організацій для проведення платежів.

З початком опалювального сезону підприємства, які підпадають під механізм розподілу коштів, повернуться до розподілу 60% на 40%.

Ціни на газ

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Ціна на газ регулюється постановою уряду про ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на НАК "Нафтогаз України".

"Нафтогаз" продає газ за ціною 7 420 гривень за 1000 куб. метрів для приватних постачальників, а також для виробників тепла населенню.

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов вважає, що скасування ПСО має початися вже з 2024 року. За його словами, зараз механізмом ПСО держава підтримує не лише вразливих споживачів, а й тих, хто має можливість платити за ринковими цінами.