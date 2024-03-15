Льготные тарифы на газ для поставщиков тепла планируют продлить еще на год

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины предлагает продлить еще на год действие постановления Кабмина о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа по льготным ценам на газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

"Исходя из необходимости продолжения предоставления услуг по снабжению горячей водой в населенных пунктах Украины, определения четких предпосылок для подготовки к началу нового отопительного периода 2024/2025 гг., возникла необходимость продлить поставки природного газа производителям тепловой энергии на условиях действия Положения до 15 апреля 2025 года", – говорится в пояснительной записке к проекту.

В частности, предлагается установить, что ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" поставляет природный газ по ценам:

для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой населению - 7 420 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

бюджетным учреждениям – 16 390 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

Изменение формулы

В то же время, предлагается изменить формулу расчетов. Сейчас 65% перечисляется - на внебюджетный счет "Нефтегаз Трейдинг", открытый в органе Казначейства, 35% - на внебюджетные счета теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, открытые в органах Казначейства, для проведения платежей.

Предлагается, что в неотапливаемый период распределение средств для производителей тепловой энергии, не осуществляющих производство горячей воды, будет осуществляться: 0% - на внебюджетный счет "Нефтегаз Трейдинг", 100% - на внебюджетные счета теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций для проведения платежей.

С началом отопительного сезона предприятия, подпадающие под механизм распределения средств, вернутся в распределение 60% на 40%.

Цены на газ

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязательств) на НАК "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз" продает газ по цене 7420 гривен за 1000 куб. метров для частных поставщиков, а также для производителей тепла населению.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев считает, что отмена ПСО должна начаться уже с 2024 года. По его словам, сейчас механизмом ПСО государство поддерживает не только уязвимых потребителей, но и тех, кто имеет возможность платить по рыночным ценам.