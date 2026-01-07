ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Льготы на коммуналку в Украине: какой доход позволяет платить меньше в 2026 году

Среда 07 января 2026 10:52
UA EN RU
Льготы на коммуналку в Украине: какой доход позволяет платить меньше в 2026 году Льготы на коммунальные услуги могут зависеть от совокупного дохода семьи (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) предоставляется, как правило, с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. При этом в 2026 году его размер (который дает право на льготу) изменился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины в Facebook.

Почему размер совокупного дохода семьи для льготы изменился

Украинцам напомнили, что льготы с учетом дохода предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника - в расчете на одного человека - не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу.

Между тем в 2026 году размер совокупного дохода семьи, который дает право на льготу, изменился.

Это связано с тем, что с 1 января текущего года вступили в силу нормы закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", которыми предусмотрено повышение основных социальных стандартов.

Так, например, прожиточный минимум для трудоспособных лиц был увеличен с 3 028 до 3 328 гривен.

Льготы на коммуналку в Украине: какой доход позволяет платить меньше в 2026 годуРазмер совокупного дохода семьи, который дает право на льготу, изменился (иллюстрация: facebook.com/pfu.gov.ua)

Размер дохода, который дает право на льготу в 2026 году

Налоговая социальная льгота (согласно подпункту 169.4.1 Налогового кодекса Украины) применяется к доходу, если его размер не превышает суммы, равной:

  • размеру прожиточного минимума для трудоспособного лица (действующего на 1 января отчетного налогового года, то есть сейчас - 3 328 гривен);
  • умноженному на 1,4;
  • округленном до ближайших 10 гривен.

Таким образом, в 2026 году размер дохода, который дает право на налоговую социальную льготу (НСЛ), составляет: 3 328*1,4 = 4 659,2 гривны = 4 660 гривен.

Следовательно, в 2026 году льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг (которая предоставляется с учетом доходов) могут получить льготники, среднемесячный совокупный доход семьи которых - в расчете на одного человека - не превышает 4 660 гривен.

"Если доход семьи льготника превышает доход, дающий право на льготу, человек (представитель льготной категории) может обратиться за назначением жилищной субсидии", - посоветовали в Пенсионном фонде.

Кому предоставляются льготы без учета доходов

В завершение гражданам сообщили, что без учета доходов льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине предоставляются:

  • участникам боевых действий;
  • лицам с инвалидностью вследствие войны;
  • членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Льготы на коммуналку в Украине: какой доход позволяет платить меньше в 2026 годуПубликация ПФУ (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, какими могут быть льготы на оплату коммуналки в Украине, кто имеет право их получить и куда подавать заявление, чтобы все оформить.

Кроме того, мы объясняли, как украинцы могут узнать размер начисленной субсидии на текущий отопительный сезон.

Читайте также, что еще меняется для украинцев с 1 января 2026 года в разных сферах жизни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд Украины знижки Услуги ЖКХ Госбюджет Зарплата в Украине Прожиточный минимум Коммунальные платежи Льготы
Новости
Разбитые дома, среди пострадавших - дети: что известно о последствиях атаки по Днепру
Разбитые дома, среди пострадавших - дети: что известно о последствиях атаки по Днепру
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка