Куда обращаться за назначением субсидии: инструкция Минсоцполитики
Документы для оформления субсидий в Украине можно подать в бумажном виде и онлайн. Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики (Минсоцполитики).
Куда обращаться за назначением субсидии
Человек, зарегистрированный (проживающий) в жилом помещении, должен обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации (фактического проживания).
С 1 января 2021 года заявления с необходимыми документами принимаются от граждан структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных госадминистраций только в случае отправки их на бумаге по почте или в электронной форме (через официальный веб-сайт Минсоцполитики, интегрированные с ним информационные системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления или Единый государственный веб-портал электронных услуг).
Для оформления субсидии онлайн надо перейти по ссылке "Оформление субсидии онлайн" на странице https://www.msp.gov.ua/timeline/subsidii.html.
В бумажном виде заявления с необходимыми документами также принимаются уполномоченными должностными лицами исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностными лицами центра предоставления административных услуг, которые передают их в течение трех рабочих дней с даты их поступления соответствующему структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения.
Какие документы подаются
Гражданин предоставляет:
- - заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,
- - декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии
На какой срок предоставляется субсидия
Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотопительный сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).
Информацию о назначении субсидий можно узнать в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий, который находится в открытом доступе на сайте https://subsidii.ioc.gov.ua.
Напомним, Кабинет министров будет просить Верховную раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. На жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен. По состоянию на 10 сентября на субсидии использовано более 33 млрд гривен из 35,2 млрд гривен.