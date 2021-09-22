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Куда обращаться за назначением субсидии: инструкция Минсоцполитики

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Украина, Среда 22 сентября 2021 16:49
Куда обращаться за назначением субсидии: инструкция Минсоцполитики Фото: субсидии можно оформить онлайн (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Документы для оформления субсидий в Украине можно подать в бумажном виде и онлайн. Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики (Минсоцполитики).

Куда обращаться за назначением субсидии

Человек, зарегистрированный (проживающий) в жилом помещении, должен обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации (фактического проживания).

С 1 января 2021 года заявления с необходимыми документами принимаются от граждан структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных госадминистраций только в случае отправки их на бумаге по почте или в электронной форме (через официальный веб-сайт Минсоцполитики, интегрированные с ним информационные системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления или Единый государственный веб-портал электронных услуг).

Для оформления субсидии онлайн надо перейти по ссылке "Оформление субсидии онлайн" на странице https://www.msp.gov.ua/timeline/subsidii.html.

В бумажном виде заявления с необходимыми документами также принимаются уполномоченными должностными лицами исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностными лицами центра предоставления административных услуг, которые передают их в течение трех рабочих дней с даты их поступления соответствующему структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения.

Какие документы подаются

Гражданин предоставляет:

  • - заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,
  • - декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии

На какой срок предоставляется субсидия

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотопительный сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Информацию о назначении субсидий можно узнать в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий, который находится в открытом доступе на сайте https://subsidii.ioc.gov.ua.

Напомним, Кабинет министров будет просить Верховную раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. На жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен. По состоянию на 10 сентября на субсидии использовано более 33 млрд гривен из 35,2 млрд гривен.

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Субсидии в Украине Министерство социальной политики
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