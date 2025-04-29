Пільги для багатодітних ВПО у 2025 році: повний перелік та як отримати
У 2025 році багатодітні сім'ї з категорії внутрішньо переміщених осіб можуть скористатися низкою пільг. Зокрема, на оплату житла та комунальних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
Хто має право на пільги
Пільги надаються сім’ям із трьома і більше дітьми. Щоб їх отримати, середньомісячний дохід на одного члена родини за останні 6 місяців не повинен перевищувати 4240 гривень - це рівень податкової соціальної пільги у 2025 році.
Наприклад: якщо мати виховує трьох дітей і має дохід 10 тисяч гривень у місяць, то середній дохід на людину - 2500 гривень. Така сім'я має право на пільги.
Пільга діє незалежно від типу житла та форми власності. Але обов'язковою умовою є наявність посвідчення багатодітної сім’ї та реєстрація в Реєстрі осіб, які мають право на пільги.
Які знижки передбачені:
- 50% знижки на оплату житла (в межах норм – 21 кв. м на людину + 10,5 кв. м на родину);
- 50% знижки на комунальні послуги (газ, електроенергія, вода тощо);
- 50% знижки на вартість твердого палива (якщо немає централізованого опалення).
Як подати документи
Подати документи можна:
- особисто - до Пенсійного фонду, органу соцзахисту або ЦНАП;
- онлайн - через вебпортал Пенсійного фонду, застосунок Пенсійного фонду або через "Дію";
- електронною поштою - на адресу регіонального управління ПФУ.
Що потрібно подати:
- заяви про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;
- довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі (у разі оформлення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу).
Додаткові пільги для дітей
Крім того, дітям з багатодітних сімей ВПО передбачені пільги:
- безкоштовні ліки за рецептами;
- щорічне медобстеження та стоматологічні послуги;
- першочергове медобслуговування та госпіталізація;
- безкоштовний проїзд міським, приміським та міжміським транспортом;
- безкоштовне оздоровлення та відпочинок.
Виплати для ВПО у 2025 році
Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть розраховувати на щомісячну державну допомогу. Щоб отримати виплати, необхідно оформити довідку ВПО - це комплексна послуга, яка дозволяє одразу подати документи на всю родину.
Сума допомоги становить 2 тисячі гривень на кожного дорослого та 3 тисячі гривень - для дітей і осіб з інвалідністю. Гроші нараховуються щомісяця.
Більше про умови призначення допомоги - за посиланням. Про те, які пільги передбачено для дітей-переселенців у 2025 році - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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