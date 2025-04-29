Пільги для багатодітних ВПО у 2025 році: повний перелік та як отримати

У 2025 році багатодітні сім'ї з категорії внутрішньо переміщених осіб можуть скористатися низкою пільг. Зокрема, на оплату житла та комунальних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Хто має право на пільги

Пільги надаються сім’ям із трьома і більше дітьми. Щоб їх отримати, середньомісячний дохід на одного члена родини за останні 6 місяців не повинен перевищувати 4240 гривень - це рівень податкової соціальної пільги у 2025 році.

Наприклад: якщо мати виховує трьох дітей і має дохід 10 тисяч гривень у місяць, то середній дохід на людину - 2500 гривень. Така сім'я має право на пільги.

Пільга діє незалежно від типу житла та форми власності. Але обов'язковою умовою є наявність посвідчення багатодітної сім’ї та реєстрація в Реєстрі осіб, які мають право на пільги.

Які знижки передбачені:

50% знижки на оплату житла (в межах норм – 21 кв. м на людину + 10,5 кв. м на родину);

50% знижки на комунальні послуги (газ, електроенергія, вода тощо);

50% знижки на вартість твердого палива (якщо немає централізованого опалення).

Як подати документи

Подати документи можна:

особисто - до Пенсійного фонду, органу соцзахисту або ЦНАП;

онлайн - через вебпортал Пенсійного фонду, застосунок Пенсійного фонду або через "Дію";

електронною поштою - на адресу регіонального управління ПФУ.

Що потрібно подати:

заяви про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі (у разі оформлення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу).

Додаткові пільги для дітей

Крім того, дітям з багатодітних сімей ВПО передбачені пільги: