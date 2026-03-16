Льготы на газ, свет и топливо: как многодетным семьям оформить 50% скидки в 2026 году
В Украине многодетные семьи продолжают получать государственную поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг. В 2026 году подать документы можно как лично, так и через цифровые сервисы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.
На какие услуги распространяется скидка
Многодетными в Украине считаются семьи, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет. Согласно закону "Об охране детства", они имеют право на 50% скидки на:
- оплату жилья в пределах норм (21 кв. м на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью);
- коммунальные услуги (газ, свет и т.д.) и сжиженный баллонный газ;
- твердое и жидкое топливо, если дом не имеет централизованного отопления.
Льгота предоставляется независимо от вида жилья или формы собственности на него.
Условие по доходу и автоматическое переназначение
Ключевым фактором для получения скидки в 2026 году является уровень дохода, который не должен превышать 4 660 гривен на одного человека. Для расчета ПФУ берет данные о доходах за III и IV кварталы предыдущего года.
Семьям, которые уже пользовались льготами с 01.01.2025, Пенсионный фонд определил право на выплаты автоматически на основании данных ГНСУ. Обращаться повторно нужно только в случае изменений: в составе семьи, месте проживания или перечне услуг.
Как оформить льготу впервые
Семьи, которые только что получили удостоверение, должны зарегистрироваться в Реестре лиц, имеющих право на льготы. Для оформления выплат необходимо подать:
- заявление и декларацию о доходах;
- справки о наличии печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе, если оформляете льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа);
- паспорт, РНОКПП и свидетельства о рождении детей;
- удостоверение многодетной семьи (и удостоверение ребенка, если ему больше 6 лет);
- банковские реквизиты.
В случае проживания не по месту регистрации, необходимо предоставить справку ВПЛ или акт обследования материально-бытовых условий.
Размер льготы для каждой семьи определяется индивидуально.
Способы подачи документов
Подать пакет документов можно лично в сервисных центрах ПФУ, ЦНАПах или через уполномоченных лиц в громадах. Также доступна отправка по почте или онлайн - через вебпортал ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія".
