Льготы на газ, свет и топливо: как многодетным семьям оформить 50% скидки в 2026 году

15:58 16.03.2026 Пн
Семьям рассказали обо всех доступных способах оформления скидки на коммунальные услуги
Татьяна Веремеева
Фото: Многодетная семья (Getty Images)

В Украине многодетные семьи продолжают получать государственную поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг. В 2026 году подать документы можно как лично, так и через цифровые сервисы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

На какие услуги распространяется скидка

Многодетными в Украине считаются семьи, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет. Согласно закону "Об охране детства", они имеют право на 50% скидки на:

  • оплату жилья в пределах норм (21 кв. м на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью);
  • коммунальные услуги (газ, свет и т.д.) и сжиженный баллонный газ;
  • твердое и жидкое топливо, если дом не имеет централизованного отопления.

Льгота предоставляется независимо от вида жилья или формы собственности на него.

Условие по доходу и автоматическое переназначение

Ключевым фактором для получения скидки в 2026 году является уровень дохода, который не должен превышать 4 660 гривен на одного человека. Для расчета ПФУ берет данные о доходах за III и IV кварталы предыдущего года.

Семьям, которые уже пользовались льготами с 01.01.2025, Пенсионный фонд определил право на выплаты автоматически на основании данных ГНСУ. Обращаться повторно нужно только в случае изменений: в составе семьи, месте проживания или перечне услуг.

Как оформить льготу впервые

Семьи, которые только что получили удостоверение, должны зарегистрироваться в Реестре лиц, имеющих право на льготы. Для оформления выплат необходимо подать:

  • заявление и декларацию о доходах;
  • справки о наличии печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе, если оформляете льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа);
  • паспорт, РНОКПП и свидетельства о рождении детей;
  • удостоверение многодетной семьи (и удостоверение ребенка, если ему больше 6 лет);
  • банковские реквизиты.

В случае проживания не по месту регистрации, необходимо предоставить справку ВПЛ или акт обследования материально-бытовых условий.

Размер льготы для каждой семьи определяется индивидуально.

Способы подачи документов

Подать пакет документов можно лично в сервисных центрах ПФУ, ЦНАПах или через уполномоченных лиц в громадах. Также доступна отправка по почте или онлайн - через вебпортал ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія".

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине семьи с тремя и более детьми могут получить статус многодетной, который дает право на ряд государственных льгот. Для этого один из родителей должен подать заявление в органы соцзащиты, Пенсионного фонда или ЦПАУ.

Также мы писали, что многодетные семьи из числа внутренне перемещенных лиц могут получить льготы на оплату жилья и коммунальных услуг. Для этого средний доход на одного члена семьи не должен превышать установленный уровень, а семья должна быть зарегистрирована в Реестре льготников.

Долетел до Майдана: Россия впервые атаковала Киев новым дроном с ИИ, - СМИ
В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой
