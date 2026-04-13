Піхота не знадобилася. Українські роботи вперше захопили позицію росіян, - Зеленський

Голова української держави зазначив, що майбутнє "вже на полі бою" і його творить Україна.

"Вперше в історії цієї війни ворожу позицію було взято винятково безпілотними платформами - НРК і дронами. окупанти здалися в полон, і цю операцію виконали без участі піхоти та без втрат із нашого боку", - розповів Зеленський.

За його словами, українські "ратель", "терміт", "ардал", "рись", "змій", "протектор", "воля" та інші роботи тільки за 3 місяці виконали понад 22 тисячі місій.

"Іншими словами, понад 22 тисячі разів збережено життя - у найнебезпечніші зони замість воїна йшов робот. Це про високі технології в захисті найвищої цінності - життя людини", - звернув увагу президент.