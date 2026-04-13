Пехота не понадобилась. Украинские роботы впервые захватили позицию россиян, - Зеленский

Глава украинского государства отметил, что будущее "уже на поле боя" и его творит Украина.

"Впервые в истории этой войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами - НРК и дронами. оккупанты сдались в плен, и эту операцию проделали без участия пехоты и без потерь с нашей стороны", - рассказал Зеленский.

По его словам, украинские "ратель", "термит", "ардал", "рысь", "змей", "протектор", "воля" и другие роботы только за 3 месяца выполнили более 22 тысяч миссий.

"Другими словами, более 22 тысяч раз сохранена жизнь - в наиболее опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях в защите высочайшей ценности - жизни человека", - обратил внимание президент.