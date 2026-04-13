Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Пехота не понадобилась. Украинские роботы впервые захватили позицию россиян, - Зеленский

19:55 13.04.2026 Пн
2 мин
Президент рассказал об уникальной операции украинских воинов
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: украинские защитники отбили у россиян позицию роботами (Getty Images)

Украинские защитники сумели при помощи беспилотников и наземных роботизированных комплексов (НРК) взять под контроль позицию оккупантов. Пехота в операции не участвовала.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Глава украинского государства отметил, что будущее "уже на поле боя" и его творит Украина.

"Впервые в истории этой войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами - НРК и дронами. оккупанты сдались в плен, и эту операцию проделали без участия пехоты и без потерь с нашей стороны", - рассказал Зеленский.

По его словам, украинские "ратель", "термит", "ардал", "рысь", "змей", "протектор", "воля" и другие роботы только за 3 месяца выполнили более 22 тысяч миссий.

"Другими словами, более 22 тысяч раз сохранена жизнь - в наиболее опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях в защите высочайшей ценности - жизни человека", - обратил внимание президент.

Спасение пленных дронами

Напомним, в конце марта 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ сообщил о том, что украинские защитники при помощи беспилотников отбили у оккупанта двух военнопленных.

Воины обнародовали видео, на котором дроны загнали в ловушку оккупанта-конвоира. При этом украинским пленным удалось сбежать.

При этом несколько дней назад главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что в марте роботизированные комплексы выполнили на 50% больше задач, чем в феврале.

