Підйом води після злив? В яких областях річки можуть вийти з берегів (карта)

Сильні зливи у деяких областях України можуть спричинити небезпечні гідрологічні явища - підвищення рівнів води на річках і навіть утворення окремих селевих потоків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, у другій половині доби 28 липня на річці Прут - у створі гідрологічного поста Чернівці (Чернівецька область) - очікується проходження максимального рівня води низького дощового паводку.
Йдеться про висоту 80-110 см над нулем поста (тоді як рівень води на 8 годину 28 липня становив 25 см) з максимальною прогнозованою витратою води в межах 120-190 м3/с.
"Без негативних наслідків", - зауважили в УкрГМЦ.
Впродовж 28-29 липня на річках басейну Дністра (Івано-Франківська область) очікують також підвищення води на 0,3-0,8 м (над рівнями на 8 годину 28 липня). Без негативних наслідків.
"У місцях проходження інтенсивних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку", - додали спеціалісти.
Тим часом у гірських районах Івано-Франківської області існує загроза утворення окремих селевих потоків.
"І рівень небезпеки - жовтий", - повідомили в Укргідрометцентрі.
Крім того, впродовж 28-30 липня підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м продовжуватимуться на річках суббасейну Прип'яті:
"На окремих ділянках річок можливий вихід води на заплаву. І рівень небезпеки - жовтий", - зауважили фахівці.
У цей же період - у зв'язку з очікуваними значними опадами - підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м очікується на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька та Вінницька області).
"Місцями можливий початковий вихід води на заплаву. І рівень небезпеки - жовтий", - підсумували в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких містах України липнева спека побила температурні рекорди.
Крім того, ми пояснювали, в яких річках України ситуація з водою в липні найгірша.
Читайте також, врожай яких культур в Україні може опинитись під загрозою через неоднорідну погоду - і за температурним режимом, і за кількістю опадів - у другій декаді липня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.