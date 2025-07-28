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Сильні зливи з градом та спека до +36: як погода "розділить" Україну завтра

Понеділок 28 липня 2025 14:01
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Сильні зливи з градом та спека до +36: як погода "розділить" Україну завтра Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 29 липня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

29 липня погода в Україні покаже різкий контраст. В одних регіонах пануватиме суха й спекотна погода, тоді як в інших очікуються зливи з грозами, градом і шквалистим вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За даними Діденко, 19 липня очікується нестійка погода через вплив масштабної області низького атмосферного тиску. Атмосферні фронти зумовлять дощі з грозами на заході, місцями на півночі країни, а також у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях.

У цих регіонах прогнозують локальні зливи, грози, поривчастий вітер, можливі град і шквали. Температура тут буде нижчою від +18 до +23°, місцями під дощем лише +16+18°.

На решті території - на сході, півдні, Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині - пануватиме суха й спекотна погода. У південних та центральних областях стовпчики термометрів піднімуться до +32+36°, на сході - до +34°, у північних регіонах - до +28+32°.

Погода у Києві

У столиці також можливі грози та дощі, температура сягатиме +29+30°.

Синоптик попередила, що через високу вологість можливий фізичний дискомфорт, особливо у людей із хронічними захворюваннями дихальної системи.

Також Діденко додала, що через сильні температурні контрасти зберігається ризик локальних погодних аномалій.

"Після завтрашнього спекотного стрибка 30-31 липня очікується зниження температури повітря, а на півдні хіба що 31-го липня спека дещо послабне", - розповіла вона.

Як діяти у негоду

У разі погіршення погодних умов мешканцям радять триматися якомога далі від рекламних щитів, електроопор, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також варто щільно зачинити вікна в оселі, а з відкритих балконів і лоджій прибрати всі речі, які можуть зірватися та випасти назовні.

Що робити під час спеки

Під час сильної спеки рекомендується залишатися в затінених або прохолодних місцях, уникати фізичних навантажень у денні години, пити достатньо води, носити легкий одяг світлих тонів і головні убори, а також уникати тривалого перебування під прямим сонцем.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що сьогодні столицю України накриє негода, яка має жовтий рівень небезпеки.

Також стихія накрила Чернівецьку область: десятки тисяч людей залишились без світла, пошкоджені авто та школи.

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