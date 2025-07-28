Сильні зливи з градом та спека до +36: як погода "розділить" Україну завтра

29 липня погода в Україні покаже різкий контраст. В одних регіонах пануватиме суха й спекотна погода, тоді як в інших очікуються зливи з грозами, градом і шквалистим вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За даними Діденко, 19 липня очікується нестійка погода через вплив масштабної області низького атмосферного тиску. Атмосферні фронти зумовлять дощі з грозами на заході, місцями на півночі країни, а також у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях.

У цих регіонах прогнозують локальні зливи, грози, поривчастий вітер, можливі град і шквали. Температура тут буде нижчою від +18 до +23°, місцями під дощем лише +16+18°.

На решті території - на сході, півдні, Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині - пануватиме суха й спекотна погода. У південних та центральних областях стовпчики термометрів піднімуться до +32+36°, на сході - до +34°, у північних регіонах - до +28+32°.

Погода у Києві

У столиці також можливі грози та дощі, температура сягатиме +29+30°.

Синоптик попередила, що через високу вологість можливий фізичний дискомфорт, особливо у людей із хронічними захворюваннями дихальної системи.

Також Діденко додала, що через сильні температурні контрасти зберігається ризик локальних погодних аномалій.

"Після завтрашнього спекотного стрибка 30-31 липня очікується зниження температури повітря, а на півдні хіба що 31-го липня спека дещо послабне", - розповіла вона.