Сильні зливи з градом та спека до +36: як погода "розділить" Україну завтра
29 липня погода в Україні покаже різкий контраст. В одних регіонах пануватиме суха й спекотна погода, тоді як в інших очікуються зливи з грозами, градом і шквалистим вітром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні
За даними Діденко, 19 липня очікується нестійка погода через вплив масштабної області низького атмосферного тиску. Атмосферні фронти зумовлять дощі з грозами на заході, місцями на півночі країни, а також у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях.
У цих регіонах прогнозують локальні зливи, грози, поривчастий вітер, можливі град і шквали. Температура тут буде нижчою від +18 до +23°, місцями під дощем лише +16+18°.
На решті території - на сході, півдні, Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині - пануватиме суха й спекотна погода. У південних та центральних областях стовпчики термометрів піднімуться до +32+36°, на сході - до +34°, у північних регіонах - до +28+32°.
Погода у Києві
У столиці також можливі грози та дощі, температура сягатиме +29+30°.
Синоптик попередила, що через високу вологість можливий фізичний дискомфорт, особливо у людей із хронічними захворюваннями дихальної системи.
Також Діденко додала, що через сильні температурні контрасти зберігається ризик локальних погодних аномалій.
"Після завтрашнього спекотного стрибка 30-31 липня очікується зниження температури повітря, а на півдні хіба що 31-го липня спека дещо послабне", - розповіла вона.
Як діяти у негоду
У разі погіршення погодних умов мешканцям радять триматися якомога далі від рекламних щитів, електроопор, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Також варто щільно зачинити вікна в оселі, а з відкритих балконів і лоджій прибрати всі речі, які можуть зірватися та випасти назовні.
Що робити під час спеки
Під час сильної спеки рекомендується залишатися в затінених або прохолодних місцях, уникати фізичних навантажень у денні години, пити достатньо води, носити легкий одяг світлих тонів і головні убори, а також уникати тривалого перебування під прямим сонцем.
Нагадаємо, синоптики попереджають, що сьогодні столицю України накриє негода, яка має жовтий рівень небезпеки.
Також стихія накрила Чернівецьку область: десятки тисяч людей залишились без світла, пошкоджені авто та школи.
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