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Подъем воды после ливней? В каких областях реки могут выйти из берегов (карта)

Понедельник 28 июля 2025 15:04
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Подъем воды после ливней? В каких областях реки могут выйти из берегов (карта) Реки в некоторых областях могут выйти из берегов из-за сильных ливней (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сильные ливни в некоторых областях Украины могут вызвать опасные гидрологические явления - повышение уровней воды на реках и даже образование отдельных селевых потоков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Когда и в каких областях реки могут выйти из берегов

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, во второй половине суток 28 июля на реке Прут - в створе гидрологического поста Черновцы (Черновицкая область) - ожидается прохождение максимального уровня воды низкого дождевого паводка.

Речь идет о высоте 80-110 см над нулем поста (тогда как уровень воды на 8 часов 28 июля составлял 25 см) с максимальным прогнозируемым расходом воды в пределах 120-190 м3/с.

"Без негативных последствий", - отметили в УкрГМЦ.

В течение 28-29 июля на реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская область) ожидают также повышение воды на 0,3-0,8 м (над уровнями на 8 часов 28 июля). Без негативных последствий.

"В местах прохождения интенсивных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока", - добавили специалисты.

Между тем в горных районах Ивано-Франковской области существует угроза образования отдельных селевых потоков.

"І уровень опасности - желтый", - сообщили в Укргидрометцентре.

Подъем воды после ливней? В каких областях реки могут выйти из берегов (карта)Предупреждение УкрГМЦ о гидрологических явлениях (карта: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, в течение 28-30 июля повышение уровней воды на 0,1-0,3 м будет продолжаться на реках суббассейна Припяти:

  • в Волынской области;
  • в Ровенской области;
  • в Житомирской области;
  • в Хмельницкой области;
  • во Львовской области;
  • в Тернопольской области.

"На отдельных участках рек возможен выход воды на пойму. І уровень опасности - желтый", - отметили специалисты.

В этот же период - в связи с ожидаемыми значительными осадками - повышение уровней воды на 0,2-0,7 м ожидается на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая области).

"Местами возможен начальный выход воды на пойму. І уровень опасности - желтый", - подытожили в Укргидрометцентре.

Подъем воды после ливней? В каких областях реки могут выйти из берегов (карта)Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

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