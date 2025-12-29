Підвищення зарплат вчителям і соцпрацівникам: АМУ закликає внести зміни бюджет-2026

В Асоціації зауважують, що наразі коштів на підвищення зарплат в держбюджеті не закладено.

"Асоціація міст України звертає увагу, що запропоновані профільними міністерствами ініціативи складають 42 млрд гривень, але не передбачені в Державному бюджеті на 2026 рік", - йдеться у повідомленні.

АМУ у зверненнях до Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності та Міністерства освіти і науки пропонує передбачити додаткові надходження до місцевих бюджетів на фінансування оплати праці працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг, педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів і установ дошкільної, позашкільної та професійної освіти.

В Асоціації міст зазначають, що підвищення посадових окладів працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг у 2,5 рази, як запропоновано проєктом постанови Кабміну, потребує на 2026 рік додаткових 28 млрд гривень.

На підвищення посадових окладів працівників дошкільної та позашкільної освіти на 40% - 14 млрд гривень. При цьому Міносвіти пропонує підвищення зарплат лише педагогічним працівникам у середній школі, а інших працівників освіти залишають поза увагою.

Якщо додаткових коштів на підвищення зарплат не буде передбачено, це може призвести до негативних наслідків, попереджають в Асоціації міст України. А саме:

скорочення працівників;

підвищення навантаження на працівників;

переведення працівників на неповний робочий день;

створення нерівних умов для працівників одних галузей;

погіршення якості освітніх і соціальних послуг.

"Асоціація міст України наполягає на внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" для реального підвищення заробітних плат та уникнення негативних сценаріїв при реалізації запропонованих проєктів постанов Кабінету Міністрів України", - наголошується в повідомленні.