Повышение зарплат учителям и соцработникам: АГУ призывает внести изменения в бюджет-2026

В Ассоциации отмечают, что сейчас средства на повышение зарплат в госбюджете не заложены.

"Ассоциация городов Украины обращает внимание, что предложенные профильными министерствами инициативы составляют 42 млрд гривен, но не предусмотрены в Государственном бюджете на 2026 год", - говорится в сообщении.

АГУ в обращениях в Министерство социальной политики, семьи и единства и Министерство образования и науки предлагает предусмотреть дополнительные поступления в местные бюджеты на финансирование оплаты труда работников поставщиков социальных и реабилитационных услуг, педагогических и научно-педагогических работников учреждений и учреждений дошкольного, внешкольного и профессионального образования.

В Ассоциации городов подчеркивают, что в повышении должностных окладов работников предоставителей социальных и реабилитационных услуг в 2,5 раза, как предложено проектом постановления Кабмина, требуется на 2026 год дополнительных 28 млрд гривен.

На повышение должностных окладов работников дошкольного и внешкольного образования на 40% - 14 млрд гривен. При этом Минобразования предлагает повышение зарплат только педагогическим работникам в средней школе, а других работников образования оставляют без внимания.

Если дополнительные средства на повышение зарплат не будут предусмотрены, это может привести к негативным последствиям, предупреждают в Ассоциации городов Украины. А именно:

сокращению работников;

повышению нагрузки на работников;

переводу работников на неполный рабочий день;

созданию неравных условий для работников одних отраслей;

ухудшению качества образовательных и социальных услуг.

"Ассоциация городов Украины настаивает на внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" для реального повышения заработных плат и во избежание негативных сценариев при реализации предложенных проектов постановлений Кабинета Министров Украины", - отмечается в сообщении.