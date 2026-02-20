Підвищення зарплат вчителів на доплати не впливає? Хто має право на 2000 та 4000 гривень

Від початку року зарплати вчителів в Україні зросли. Тож в уряді розповіли, чи зберігаються при цьому доплати та коли стартує другий етап підвищення оплати праці освітян.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Facebook.
Очільниця уряду нагадала, що від початку 2026 року освітяни по всій країні почали отримувати підвищені зарплати.
"Перші виплати нараховані вже з лютого", - уточнила Свириденко.
Водночас вона наголосила: "Це лише перший етап". Адже Кабінету міністрів "важливо, щоб праця педагога гідно оплачувалась".
"Послідовно працюємо над підвищенням оплати праці вчителів. Це лише перший етап підвищення. Другий етап стартує з 1 вересня", - поділилась посадовиця.
Крім того, за її словами, додатково цього року зберігаються:
"Я дякую всім українським вчителям, які продовжують навчати дітей в умовах постійних тривог, обстрілів і відключень. Вони не лише дають необхідні знання. Вони формують наше майбутнє", - наголосила прем'єр-міністр України.
Варто зазначити, що раніше Свириденко повідомила, що освітяни та соціальні працівники мають отримувати зарплати вчасно та в повному обсязі.
"Для цього уряд першочергово спрямовує окремі додаткові дотації місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду", - розповіла прем'єр 19 лютого.
Вона пояснила, що це забезпечить пріоритетну виплату заробітної плати:
"Мінфін здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів і координуватиме взаємодію з обласними військовими адміністраціями. Таким чином забезпечуємо підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів з 1 січня 2026 року", - підсумувала Свириденко.
Нагадаємо, раніше уряд запустив нову програму підтримки українських педагогів "Гроші ходять за вчителем".
Йдеться про те, що кожен вчитель може отримати 1500 гривень на віртуальний рахунок для професійного розвитку.
Тим часом міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що заробітна плата українських педагогів повинна не лише відповідати середньоринковим показникам, але й перевищувати їх.
Він додав, що уряд вже працює над новою системою оплати праці.
