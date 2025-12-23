Підвищення тарифів на воду відтермінують: що заявила Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що тарифи на воду для населення мають залишитися без змін.
Як повідомляє РБК-Україна, про це вона написала у Telegram.
За її словами, уряд звернувся до Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з проханням відтермінувати заплановане підвищення тарифів.
Свириденко наголосила, що в умовах війни українці не повинні зазнавати додаткового фінансового тиску. Водночас уряд усвідомлює необхідність знайти збалансоване рішення, яке врахує інтереси як споживачів, так і підприємств водопостачання та водовідведення.
"Разом з тим ми маємо знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати і заходити в боргию", - зазначила прем’єр-міністр.
Нагадаємо, НКРЕКУ у 2023 році ініціювала підвищення тарифів на холодну воду для населення. Такий крок різко розкритикував президент Володимир Зеленський, після чого рішення скасували.
Українська влада в меморандумі з МВФ в березні цього року знову заявила про плани додатково підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги.
Національний банк очікує, що протягом 2025 року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуть. Підвищення можливе з 2026 року.
Водночас, у травні цього року ми писали, що Міністерство розвитку громад та територій України пропонує внести зміни до рекомендацій уряду щодо тарифів на воду та водопостачання. Це може призвести до підвищення тарифів для населення.
Як визначаються тарифи в Україні на різні типи комунальних послуг, наскільки вони зросли з початку повномасштабного вторгнення та чи є підстави для їх підняття – у матеріалі РБК-Україна.