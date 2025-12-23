Підвищення тарифів на воду відтермінують: що заявила Свириденко

За її словами, уряд звернувся до Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з проханням відтермінувати заплановане підвищення тарифів.

Свириденко наголосила, що в умовах війни українці не повинні зазнавати додаткового фінансового тиску. Водночас уряд усвідомлює необхідність знайти збалансоване рішення, яке врахує інтереси як споживачів, так і підприємств водопостачання та водовідведення.

"Разом з тим ми маємо знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати і заходити в боргию", - зазначила прем’єр-міністр.

Підвищення тарифів

Нагадаємо, НКРЕКУ у 2023 році ініціювала підвищення тарифів на холодну воду для населення. Такий крок різко розкритикував президент Володимир Зеленський, після чого рішення скасували.

Українська влада в меморандумі з МВФ в березні цього року знову заявила про плани додатково підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги.

Національний банк очікує, що протягом 2025 року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуть. Підвищення можливе з 2026 року.