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НБУ очікує підвищення тарифів на комуналку: коли це станеться

Україна, П'ятниця 31 січня 2025 09:15
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НБУ очікує підвищення тарифів на комуналку: коли це станеться Фото: мораторій на підвищення тарифів на газ та опалення можуть скасувати у 2026 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НБУ очікує, що протягом 2025 року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Підвищення можливе з 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2025 року).

"Припускається поступове підвищення акцизів і тарифів ЖКГ, однак терміни й параметри коригування останніх є сферою невизначеності та, відповідно, ризиком для прогнозу інфляції", - йдеться в огляді.

Прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2025 року.

Проте складний стан в енергетиці та державному бюджеті може зумовити коригування тарифів у наступних роках. "Припускається, що з 2026 року може розпочатися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів", - йдеться в документі.

За даними НБУ, невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів є окремим ризиком для прогнозу з інфляції. Значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів у енергетичному секторі посилить інфляційний тиск та зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення.

"З іншого боку, триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчих показників інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це створюватиме додаткові ризики для інвестиційного потенціалу галузі, посилюватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку, а ціновий тиск лише відтерміновуватиметься на майбутнє", - додали в НБУ.

Частковий мораторій

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

Через це середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року зросли на 18,9%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію.

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Тарифи на ЖКГ Національний банк України
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