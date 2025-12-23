Повышение тарифов на воду отсрочат: что заявила Свириденко

По ее словам, правительство обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой отсрочить запланированное повышение тарифов.

Свириденко подчеркнула, что в условиях войны украинцы не должны испытывать дополнительного финансового давления. В то же время правительство осознает необходимость найти сбалансированное решение, которое учтет интересы как потребителей, так и предприятий водоснабжения и водоотведения.

"Вместе с тем мы должны найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности поставщиков услуг, водоканалов, которые не должны терять и заходить в боргию", - отметила премьер-министр.

Повышение тарифов

Напомним, НКРЭКУ в 2023 году инициировала повышение тарифов на холодную воду для населения. Такой шаг резко раскритиковал президент Владимир Зеленский, после чего решение отменили.

Украинские власти в меморандуме с МВФ в марте этого года снова заявили о планах дополнительно повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Национальный банк ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды пересматривать не будут. Повышение возможно с 2026 года.