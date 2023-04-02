Підвищення тарифів у квітні: що буде з цінами на світло, газ та воду

Ціни на електроенергію

1 квітня 2023 в Україні мав закінчитися спеціальний період пільгових цін на електрику, однак у Кабміні ухвалили рішення збільшити його термін ще на місяць.

Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що вартість електроенергії для українців залишиться незмінною до 30 квітня.

Як мінімум ще один місяць тарифи будуть такими:

1,44 грн/кВт-год – при споживанні до 250 кВт на місяць;

– при споживанні до 250 кВт на місяць; 1,68 грн/кВт-год – якщо домогосподарство споживає понад 250 кВт на місяць, а також для гуртожитків, юридичних осіб, які розселяють у себе переселенців, дачних кооперативів, гаражів та релігійних організацій.

Тариф на воду

Вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення планувалося підвищити з січня 2023. Однак тоді рішення Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасували та відправили на доопрацювання.

У березні Комісія знову повернулася до питання встановлення нових тарифів на воду. Проєкт НКРЕКП передбачає підвищення цін у 2 етапи: з 1 квітня (на 12,3%) та з 1 липня (на 14,1%).

За результатами двох етапів витрати домогосподарства із 2-3 осіб на оплату послуг водопостачання та водовідведення зростуть у середньому на 60 грн.

Тарифи встановлюються для кожного водоканалу окремо, тому кінцева сума у квитанції залежатиме від регіону проживання та від обсягів споживання домогосподарства.

Як раніше розповів експерт у коментарі РБК-Україна, зростання тарифів зумовлене збільшенням вартості їх складових: електроенергії у структурі водопостачання, хімічних реагентів для очищення води, заробітних плат.

Зазаначимо, поки в НКРКЕП ще не оголосили рішення щодо тарифів. У разі затвердження постанови Комісії, споживачі платитимуть за воду за новою ціною у травні, коли надійдуть квитанції за квітень.

Які тарифи не зростатимуть

Підвищення вартості комунальних послуг в Україні заборонено мораторієм уряду на час дії воєнного стану та ще 6 місяців після його закінчення.

Наразі тарифний мораторій поширюється на такі послуги ЖКГ:

газопостачання;

доставка та розподіл природного газу;

централізоване опалення;

гаряче водопостачання.

Що буде з цінами на газ

Згідно із законом про мораторій на тарифи, ціна на природний газ для побутових споживачів не може перевищувати ту, що була встановлена у договорі з постачальником на 24 лютого 2022 року.

Більшість споживачів України є клієнтами "Нафтогазу" та в квітні продовжать отримувати газ за ціною 7,96 грн/кубометр. В інших постачальників вартість послуг приблизно на тому ж рівні – від 7,7 до 10 грн/куб.м.

Крім того, на час дії воєнного стану постачальникам заборонено примусово вимагати від споживача оплату заборгованості за послуги з газопостачання.

Щодо тарифів на газ для виробників теплової енергії, Кабмін встановив термін дії Положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на суб'єктів ринку природного газу до 30 квітня 2023 року.

Таким чином, до кінця квітня "Нафтогаз" продовжить продавати газ виробникам тепла за фіксованою ціною – 7420 грн за тисячу кубометрів.