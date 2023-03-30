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Скільки коштуватиме газ: постачальники оприлюднили ціни на останній місяць річних тарифів

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Україна, Четвер 30 березня 2023 14:51
Скільки коштуватиме газ: постачальники оприлюднили ціни на останній місяць річних тарифів Фото: ціни на газ в Україні у квітні будуть стабільними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Термін дії річних тарифів постачальників газу для населення закінчується 30 квітня 2023 року. Проте під час війни діє мораторій на підвищення цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.

У квітні 2023 року річні тарифи на газ пропонують дев'ять постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

Ціни постачальників:

  • "Еру Людям" - 7,70 гривень
  • "Енерджі трейд груп" - 7,799
  • "Нафтогаз України" - 7,96
  • "Прикарпат енерго трейд" - 7,98
  • "Полтавагаз збут" - 7,99
  • "Львівенергозбут" - 8,20
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
  • "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
  • "СвітлоГаз" - 9,99.

Водночас, після того, як у травні "Нафтогаз" отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут", державна компанія зайняла 98% ринку постачання газу для населення.

Якщо постачальники - приватні компанії не продовжать договори з населенням на наступний рік, газ споживачам продаватиме "Нафтогаз" за ціною 7,96 гривень.

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ населення. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

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