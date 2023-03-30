Скільки коштуватиме газ: постачальники оприлюднили ціни на останній місяць річних тарифів
Термін дії річних тарифів постачальників газу для населення закінчується 30 квітня 2023 року. Проте під час війни діє мораторій на підвищення цін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.
У квітні 2023 року річні тарифи на газ пропонують дев'ять постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.
Ціни постачальників:
- "Еру Людям" - 7,70 гривень
- "Енерджі трейд груп" - 7,799
- "Нафтогаз України" - 7,96
- "Прикарпат енерго трейд" - 7,98
- "Полтавагаз збут" - 7,99
- "Львівенергозбут" - 8,20
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
- "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
- "СвітлоГаз" - 9,99.
Водночас, після того, як у травні "Нафтогаз" отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут", державна компанія зайняла 98% ринку постачання газу для населення.
Якщо постачальники - приватні компанії не продовжать договори з населенням на наступний рік, газ споживачам продаватиме "Нафтогаз" за ціною 7,96 гривень.
В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ населення. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.