ua ru
Сб, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чим аргументований можливий ріст тарифів на воду: пояснення аналітика

Новость на русском →
Україна, Субота 18 березня 2023 08:30
Чим аргументований можливий ріст тарифів на воду: пояснення аналітика Фото: тарифи на воду зростатимуть в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Тарифи на воду в Україні зростатимуть через підвищення вартості їхніх складових. Мова йде про електроенергію у структурі водопостачання, заробітні плати й хімічні реагенти для очищення води.

Про це повідомив директор Аналітичного центру "Асоціація міст України" Ярослав Рабошук для РБК-Україна в матеріалі "Тарифи на низькому старті. Що буде з цінами на комуналку в Україні".

За його словами, тариф має відображати подорожчання реагентів, які закуповуються за кордоном, через різке зростання курсу долара та євро. А також ситуацію з електрикою, ціни на яку для підприємств набагато вищі, ніж для населення. Також те, що в окремих регіонах тарифи на водопостачання не переглядалися більше двох років.

"Якщо на рівні держави Нацкомісія вирішила піднімати тарифи, то, на нашу думку, це обґрунтовано. Тому що подорожчали складові тарифу - це і електроенергія у структурі водопостачання, і заробітні плати, і хімічні реагенти для очищення води. Все це піднімається в ціні та має бути компенсовано за рахунок тарифу", - зазначає Рабошук.

Експерт додав, що у законі про мораторій на тарифи на газ, тепло та гарячу воду передбачені компенсації комунальним підприємствам за рахунок держави. Проте, цих коштів не отримали й досі. За оцінками Асоціації, прямі збитки комунальних підприємств як тепло-, так і водопостачання становили майже 35 млрд гривень.

"Зрозуміло, що з такими збитками підприємства або не виплачують заробітну плату працівникам, або не проводять відповідних ремонтів систем постачання. В результаті є зростання кількості аварій, коли на вулицях з-під асфальту б'ють гейзери. Це все результат того, що не було вчасно проведено ремонти", - резюмує аналітик.

Зазначимо, що у грудні минулого року вже хотіли підвищити тарифи на воду в Україні, а вже у на початку березня їх вирішили знову переглянути.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Телеграм.

Читайте РБК-Україна в Google News
комуналка Тарифи на ЖКГ Тарифи
NEWS
ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати