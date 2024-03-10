Підтвердив кваліфікацію. Снайпер ССО збив ворожий дрон ZALA
На одному з операційних напрямків снайпер Сил спеціальних операцій (ССО) збив ворожий дрон ZALA. БпЛА став трофеєм для наших військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій (ССО).
"На одному з операційних напрямків операторами ССО виявлено в повітрі БпЛА противника, що здійснював розвідку місцевості. Снайпер - підтвердив свою кваліфікацію, БпЛА - став трофеєм ССО та піде на подальше вивчення фахівцями", - пише пресслужба.
Фото: снайпер ССО збив ворожий дрон ZALA (t.me/ukr_sof)
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 березня, українські воїни ліквідували ще 900 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 424 060 військових.
У тому ж числі на Таврійському напрямку втрати росіян склали 310 осіб. Зокрема наші військові знищили 65 одиниць техніки ворога, у тому ж числі:
- 12 танків;
- 17 ББМ;
- 5 артсистем й не тільки.
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