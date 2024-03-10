Подтвердил квалификацию. Снайпер ССО сбил вражеский дрон ZALA

На одном из операционных направлений снайпер Сил специальных операций (ССО) сбил вражеский дрон ZALA. БпЛА стал трофеем для наших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных сделок (ССО).

"На одном из операционных направлений операторами ССО обнаружен в воздухе БПЛА противника, который осуществлял разведку местности. Снайпер - подтвердил свою квалификацию, БпЛА - стал трофеем ССО и пойдет на дальнейшее изучение специалистами", - пишет пресс-служба.

Фото: снайпер ССО сбил вражеский дрон ZALA (t.me/rus_sof)

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 9 марта, украинские воины ликвидировали еще 900 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 424 060 военных.

В том же числе на Таврическом направлении потери россиян составили 310 человек. В частности, наши военные уничтожили 65 единиц техники врага, в том числе: