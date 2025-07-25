"Підтримуємо табір миру". У Франції пояснили намір визнати Палестину державою

Плани Франції визнати Палестину державою

24 липня президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір Парижу визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у вересні. Це рішення викликало критику з боку прем'єр-міністра Ізраїля Беньямін Нетаньягу.

Тим часом, як пишуть ЗМІ, на прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера чиниться тиск з боку його уряду та Макрона з вимогою якнайшвидше визнати Палестину суверенною державою.

За словами державного секретаря Сполучених Штатів Америки (США) Марко Рубіо, Вашингтон "рішуче відкидає" план Макрона щодо визнання Палестинської держави у вересні.

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