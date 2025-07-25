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"Поддерживаем лагерь мира". Во Франции объяснили намерение признать Палестину государством

Фото: Жан-Ноэль Барро, глава Министерства иностранных дел Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Признав Палестину государством, Франция докажет неправоту ХАМАСа, который всегда отказывался от решения о создании двух государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Франции Жана-Ноэля Барро.

"ХАМАС всегда отказывался от решения о создании двух государств. Признав Палестину, Франция доказывает неправоту этого террористического движения. Она поддерживает лагерь мира в противовес лагерю войны", - заявил министр.

 

Планы Франции признать Палестину государством

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении Парижа признать Палестинское государство на сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре. Это решение вызвало критику со стороны премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Между тем, как пишут СМИ, на премьер-министра Британии Кира Стармера оказывается давление со стороны его правительства и Макрона с требованием как можно быстрее признать Палестину суверенным государством.

По словам государственного секретаря Соединённых Штатов Америки (США) Марко Рубио, Вашингтон "решительно отвергает" план Макрона по признанию Палестинского государства в сентябре.

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