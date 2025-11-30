ua en ru
Без підтримки США. Європа готується до військового протистояння з Росією

Румунія, Неділя 30 листопада 2025 21:27
UA EN RU
Без підтримки США. Європа готується до військового протистояння з Росією Фото: Європа визнає, що в обороні, озброєнні і розвідці все ще залежить від США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У Румунії відбулися масштабні навчання НАТО, під час яких Європа тренувала оборону в умовах скорочення військової присутності США і можливої агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Військові навчання відбулися на тлі рішення США щодо зменшення контингенту і поглиблення контактів Вашингтона з Москвою.

Підрозділи Франції під командуванням НАТО відпрацьовували оборону у Трансильванії без участі американських сил на передовій. При цьому Румунія та інші країни були занепокоєні тим, що союзникам знадобляться тижні, щоб дістатися лінії фронту.

Внаслідок транспортних обмежень у разі нападу румунські сухопутні війська будуть змушені оборонятися практично самостійно.

За словами міністра закордонних справ Німеччини, Росія може атакувати країну НАТО у найближчі чотири роки. При цьому США скорочують контингент в Румунії, Болгарії, Словаччині та Угорщині.

У Бухаресті зазначили, що розуміють рішення Вашингтона, проте приватно висловлюють невдоволення. Європейські чиновники за зачиненими дверима намагаються переконати США не виводити війська.

Залежність ЄС від США

НАТО визнає - у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, далекобійних ударів і розвідки ЄС все ще залежить від США. Слабким місцем залишається і логістика: французькі командири повідомили, що під час перекидання техніки до Румунії зупинки на кордонах загалом зайняли три дні.

Румунія посилює оборону, використовуючи європейські кошти з фонду SAFE у розмірі 150 млрд євро на підготовку блоку до 2030 року. Вона вже залучила 16 млрд євро та намагається розвивати власний оборонпром.

Водночас німецька Rheinmetall відкриває виробництва боєприпасів у Румунії та Болгарії для боротьби з дефіцитом снарядів у ЄС.

Крім того, Румунія веде переговори з іншими союзниками про можливу заміну американського контингенту. Президент країни Нікушор Дан планує візит до Франції для обговорення оборонної співпраці та потенційної військової присутності.

Навчання НАТО

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни-члени НАТО активізували підготовку своїх бойових підрозділів.

У вересні у Польщі пройшли стратегічні військові навчання Iron Defender-25, які стали наймасштабнішими для країни у 2025 році.

Згідно з офіційною інформацією Генштабу Збройних сил Польщі, у маневрах брали участь близько 30 тисяч військовослужбовців з Польщі та країн-союзників, а також понад 600 одиниць військової техніки різних типів.

Крім того, Фінляндія з Британією розпочала спільні військові навчання під назвою "Північна сокира 2025" у місті Кухмо. У них беруть участь британські військові та 600 одиниць техніки.

