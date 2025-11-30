ua en ru
Нд, 30 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Фінляндія спільно з Британією розпочала військові навчання поблизу кордону з РФ

Неділя 30 листопада 2025 09:13
UA EN RU
Фінляндія спільно з Британією розпочала військові навчання поблизу кордону з РФ Фото: Фінляндія розпочала військові навчання поблизу кордону з РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Фінляндія з Британією розпочала спільні військові навчання під назвою "Північна сокира 2025" у місті Кухмо за участю британських військових та 600 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Зазначається, що у навчаннях беруть участь приблизно 3 тисячі осіб, з яких 600 – резервісти. Також у маневрах задіяні війська прикордонних військ Кайнуу та Північної Карелії, а також Британії.

Мета навчань – навчити війська оборонним, затримуючим, наступальним та нічним бойовим діям у складних умовах Північної Фінляндії.

"Співпраця з британським підрозділом зміцнює оперативну сумісність між союзниками", - заявив бригадний генерал Арі Лааксонен.

У навчаннях бере участь приблизно 600 транспортних засобів, включаючи бойові танки. Також у заходах задіяні два транспортні гелікоптери NH90 та один легкий гелікоптер MD 500 з полку Utti Jaeger. У навчаннях також буде використано безпілотники різних типів.

Фінляндія спільно з Британією розпочала військові навчання поблизу кордону з РФ

Що передувало

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни-члени НАТО активізували підготовку своїх бойових підрозділів.

Так, у вересні у Польщі пройшли стратегічні військові навчання Iron Defender-25, які стали наймасштабнішими для країни у 2025 році. Згідно з офіційною інформацією Генштабу Збройних сил Польщі, у маневрах брали участь близько 30 тисяч військовослужбовців з Польщі та країн-союзників, а також понад 600 одиниць військової техніки різних типів.

Зазначається, що навчання охопили сухопутний, морський та повітряний компоненти та пройшли на полігонах у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Підкарпатському воєводствах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фінляндія Великобританія НАТО
Новини
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає