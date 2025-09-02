ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

За участі 30 тисяч солдат: у Польщі розпочались наймасовіші військові навчання

Вівторок 02 вересня 2025 09:21
UA EN RU
За участі 30 тисяч солдат: у Польщі розпочались наймасовіші військові навчання Фото: у Польщі розпочались наймасовіші військові навчання (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Польщі розпочалися стратегічні військові навчання Iron Defender-25, які стали наймасштабнішими для країни у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Згідно з офіційною інформацією Генштабу Збройних сил Польщі, у маневрах беруть участь близько 30 тисяч військовослужбовців з Польщі та країн-союзників, а також понад 600 одиниць військової техніки різних типів.

Зазначається, що навчання охоплюють сухопутний, морський та повітряний компоненти та проходитимуть на визначених полігонах у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Підкарпатському воєводствах.

У Генштабі зазначають, що цьогорічні маневри передбачають використання нових ударних і розвідувальних платформ з урахуванням практичного застосування досвіду, здобутого під час війни в Україні.

Польща посилює власну армію

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що уряд Польщі у 2026 році планує витратити на оборону близько 54,75 млрд доларів, що становитиме 4,8% від ВВП країни. Це рекордний показник за всю історію країни.

Також нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш розповів про те, що його країна хоче збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю. Пізніше він уточнив, що Польща хоче реалізувати проект "Східний щит", який передбачає зміцнення кордонів країни з Росією та Білоруссю

Окрім того, нещодавно Польща уклала контракт із Південною Кореєю на закупівлю 180 танків K2. Таким чином країна матиме понад 1100 танків – більше, ніж у Британії, Німеччини, Франції та Італії разом узяті.

Раніше Польща вже закуповувала в Південної Кореї реактивні системи залпового вогню K239 Chunmoo, легкі штурмовики FA-50 та самохідні гаубиці K9. Крім того, країна придбала в США танки Abrams, ударні гелікоптери Apache, установки HIMARS і системи протиракетної оборони Patriot.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
Новини
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці