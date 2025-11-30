Без поддержки США. Европа готовится к военному противостоянию с Россией

В Румынии состоялись масштабные учения НАТО, во время которых Европа тренировала оборону в условиях сокращения военного присутствия США и возможной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Военные учения прошли на фоне решения США по уменьшению контингента и углубления контактов Вашингтона с Москвой.

Подразделения Франции под командованием НАТО отрабатывали оборону в Трансильвании без участия американских сил на передовой. При этом Румыния и другие страны были обеспокоены тем, что союзникам понадобятся недели, чтобы добраться до линии фронта.

Вследствие транспортных ограничений в случае нападения румынские сухопутные войска будут вынуждены обороняться практически самостоятельно.

По словам министра иностранных дел Германии, Россия может атаковать страну НАТО в ближайшие четыре года. При этом США сокращают контингент в Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии.

В Бухаресте отметили, что понимают решение Вашингтона, однако частным образом выражают недовольство. Европейские чиновники за закрытыми дверями пытаются убедить США не выводить войска.

Зависимость ЕС от США

НАТО признает - в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, дальнобойных ударов и разведки ЕС все еще зависит от США. Слабым местом остается и логистика: французские командиры сообщили, что во время переброски техники в Румынию остановки на границах в целом заняли три дня.

Румыния усиливает оборону, используя европейские средства из фонда SAFE в размере 150 млрд евро на подготовку блока до 2030 года. Она уже привлекла 16 млрд евро и пытается развивать собственный оборонпром.

В то же время немецкая Rheinmetall открывает производства боеприпасов в Румынии и Болгарии для борьбы с дефицитом снарядов в ЕС.

Кроме того, Румыния ведет переговоры с другими союзниками о возможной замене американского контингента. Президент страны Никушор Дан планирует визит во Францию для обсуждения оборонного сотрудничества и потенциального военного присутствия.