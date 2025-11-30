Без поддержки США. Европа готовится к военному противостоянию с Россией
В Румынии состоялись масштабные учения НАТО, во время которых Европа тренировала оборону в условиях сокращения военного присутствия США и возможной агрессии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Военные учения прошли на фоне решения США по уменьшению контингента и углубления контактов Вашингтона с Москвой.
Подразделения Франции под командованием НАТО отрабатывали оборону в Трансильвании без участия американских сил на передовой. При этом Румыния и другие страны были обеспокоены тем, что союзникам понадобятся недели, чтобы добраться до линии фронта.
Вследствие транспортных ограничений в случае нападения румынские сухопутные войска будут вынуждены обороняться практически самостоятельно.
По словам министра иностранных дел Германии, Россия может атаковать страну НАТО в ближайшие четыре года. При этом США сокращают контингент в Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии.
В Бухаресте отметили, что понимают решение Вашингтона, однако частным образом выражают недовольство. Европейские чиновники за закрытыми дверями пытаются убедить США не выводить войска.
Зависимость ЕС от США
НАТО признает - в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, дальнобойных ударов и разведки ЕС все еще зависит от США. Слабым местом остается и логистика: французские командиры сообщили, что во время переброски техники в Румынию остановки на границах в целом заняли три дня.
Румыния усиливает оборону, используя европейские средства из фонда SAFE в размере 150 млрд евро на подготовку блока до 2030 года. Она уже привлекла 16 млрд евро и пытается развивать собственный оборонпром.
В то же время немецкая Rheinmetall открывает производства боеприпасов в Румынии и Болгарии для борьбы с дефицитом снарядов в ЕС.
Кроме того, Румыния ведет переговоры с другими союзниками о возможной замене американского контингента. Президент страны Никушор Дан планирует визит во Францию для обсуждения оборонного сотрудничества и потенциального военного присутствия.
Учения НАТО
Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину страны-члены НАТО активизировали подготовку своих боевых подразделений.
В сентябре в Польше прошли стратегические военные учения Iron Defender-25, которые стали самыми масштабными для страны в 2025 году.
Согласно официальной информации Генштаба Вооруженных сил Польши, в маневрах участвовали около 30 тысяч военнослужащих из Польши и стран-союзников, а также более 600 единиц военной техники различных типов.
Кроме того, Финляндия с Британией начала совместные военные учения под названием "Северный топор 2025" в городе Кухмо. В них принимают участие британские военные и 600 единиц техники.