Вищі зарплати та бізнес із США: Зеленський про план відновлення України від Трампа

Україна, Вівторок 30 грудня 2025 19:14
Вищі зарплати та бізнес із США: Зеленський про план відновлення України від Трампа Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом окрему увагу було приділено економічному відновленню України та створенню робочих місць.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів, відповідаючи на питання журналістів.

За словами Зеленського, план відновлення охоплює всю територію України й передбачає підготовку кількох стратегічних документів, об’єднаних у так званий Prosperity Package - пакет економічного відновлення країни.

Фокус - робочі місця та повернення українців

Зеленський наголосив, що для Дональда Трампа ключовим завданням є саме створення робочих місць в Україні. Сторони обговорювали рівень середньої заробітної плати українців та можливості її суттєвого підвищення.

"Ми багато цьому приділили уваги і президент Трамп фокусується на цьому. Він вважає що це завдання №1 щоб були робочі місця в Україні", - зазначив Зеленський.

Американський та європейський бізнес в Україні

Він зазначив, що американці та європейці розглядають можливість входу своїх компаній в Україну на спеціальних умовах, які мають бути закріплені міжурядовими угодами України зі США та європейськими партнерами.

"Я не можу сказати, що це буде одразу після закінчення війни, але те що американці про це думають це так. Вони хочуть, щоб американські і європейські бізнеси прийшли в Україну", - каже президент.

Україні потрібні значні кошти на старті відновлення

Президент наголосив, що на початковому етапі Україні необхідні значні фінансові ресурси для запуску відновлення, створення робочих місць і забезпечення конкурентних зарплат.

Саме це, за його словами, має стати стимулом для повернення українців та відновлення повноцінного життя в країні.

"Це повинна бути серйозна сума грошей, щоб люди поверталися на ці робочі місця і заробітні плати", - відповів Зеленський.

Відновлення України

Нагадаємо, 10 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США провели перші переговори щодо післявоєнного відновлення. За його словами, сторони розпочали підготовку відповідного документа.

Президент уточнив, що у зустрічі, зокрема, взяв участь генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк, а обговорення стосувалися ключових напрямів відбудови та можливих механізмів їх реалізації. Згодом прем’єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила, що робота над економічним планом зі США триває за участі однієї з найбільших інвестиційних компаній - BlackRock.

