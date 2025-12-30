Поддержка энергетики и разминирование. Япония выделила Украине почти 48 млн евро

Япония передала Украине около 47,7 млн евро в рамках четвертой фазы Программы экстренного восстановления, а также согласовала запуск следующего этапа грантовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства развития общин и территорий.

"Минразвития провело встречу с заместителем Главы Миссии Посольства Японии в Украине Масахиро Такеханой, к которой со стороны Министерства присоединилась Первый заместитель Министра Алена Шкрум и заместитель Министра Марина Денисюк", - говорится в сообщении.

Предоставленные Японией средства пойдут на восстановление энергетической и водоснабжающей инфраструктуры, гуманитарное разминирование и развитие общественной инфраструктуры в регионах. Кроме того, их используют для поддержки проектов общественного здоровья и безопасности, а также предоставления образовательных услуг.

Отмечается, что японский парламент уже утвердил дополнительный бюджет, который обеспечит продолжение грантовых проектов и дальнейшую техническую поддержку Украины.

Одним из приоритетов для дальнейшего сотрудничества между странами определено восстановление жилья. В частности, Япония создала спецгруппу по вопросам восстановления жилья, в которую будут входить частные бизнесы, работающие в этой сфере.

На 2026 год запланированы технические консультации для внедрения японских технологий в строительство украинского жилья.