ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Поддержка энергетики и разминирование. Япония выделила Украине почти 48 млн евро

Украина, Вторник 30 декабря 2025 22:58
UA EN RU
Поддержка энергетики и разминирование. Япония выделила Украине почти 48 млн евро Фото: Алена Шкрум, Марина Денисюк и заместитель главы миссии посольства Японии (mindev.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Япония передала Украине около 47,7 млн евро в рамках четвертой фазы Программы экстренного восстановления, а также согласовала запуск следующего этапа грантовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства развития общин и территорий.

"Минразвития провело встречу с заместителем Главы Миссии Посольства Японии в Украине Масахиро Такеханой, к которой со стороны Министерства присоединилась Первый заместитель Министра Алена Шкрум и заместитель Министра Марина Денисюк", - говорится в сообщении.

Предоставленные Японией средства пойдут на восстановление энергетической и водоснабжающей инфраструктуры, гуманитарное разминирование и развитие общественной инфраструктуры в регионах. Кроме того, их используют для поддержки проектов общественного здоровья и безопасности, а также предоставления образовательных услуг.

Отмечается, что японский парламент уже утвердил дополнительный бюджет, который обеспечит продолжение грантовых проектов и дальнейшую техническую поддержку Украины.

Одним из приоритетов для дальнейшего сотрудничества между странами определено восстановление жилья. В частности, Япония создала спецгруппу по вопросам восстановления жилья, в которую будут входить частные бизнесы, работающие в этой сфере.

На 2026 год запланированы технические консультации для внедрения японских технологий в строительство украинского жилья.

Напомним, в понедельник, 29 декабря, итальянское правительство приняло решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его глава Джорджия Мелони подчеркнула, что Италия будет поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно".

РБК-Украина также писало, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об обсуждении с президентом США Дональдом Трампом экономического восстановления Украины и создания рабочих мест.

Зеленский подчеркнул, что на начальном этапе Украине необходимы значительные финансовые ресурсы для запуска восстановления и обеспечения конкурентных зарплат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Япония
Новости
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем