Підсанкційний китайський танкер перетнув Ормузьку протоку попри блокаду

Rich Starry став першим судном, яке змогло перетнути протоку та залишити Перську затоку з моменту введення військової блокади.

Танкер середнього розміру перевозить близько 250 тисяч барелів метанолу. Згідно з даними трекерів, він був завантажений у порту Хамрія (ОАЕ), а на його борту перебуває китайський екіпаж.

Власник судна, компанія Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, разом із самим танкером внесені до санкційних списків США за комерційну співпрацю з Іраном.

Крім того, у напрямку затоки пройшов ще один підсанкційний танкер - Murlikishan (раніше відомий під назвою MKA).

За інформацією аналітичної компанії Kpler, порожній танкер, який раніше залучався до транспортування російської та іранської нафти, має 16 квітня завантажити мазут в Іраку.

Що передувало

Вчора, 13 квітня, США розпочали анонсовану американським президентом Дональдом Трампом блокаду Ірану. Він пригрозив, що порушники, які наблизяться до блокади, будуть ліквідовані.

Американський президент також повідомив, що військово-морські сили Ірану "лежать на дні моря" і повністю знищені 158 кораблів Тегерану.