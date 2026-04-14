Подсанкционный китайский танкер пересек Ормузский пролив, несмотря на блокаду

Rich Starry стал первым судном, которое смогло пересечь пролив и покинуть Персидский залив с момента введения военной блокады.

Танкер среднего размера перевозит около 250 тысяч баррелей метанола. Согласно данным трекеров, он был загружен в порту Хамрия (ОАЭ), а на его борту находится китайский экипаж.

Владелец судна, компания Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, вместе с самим танкером внесены в санкционные списки США за коммерческое сотрудничество с Ираном.

Кроме того, в направлении залива прошел еще один подсанкционный танкер - Murlikishan (ранее известный под названием MKA).

По информации аналитической компании Kpler, пустой танкер, который ранее привлекался к транспортировке российской и иранской нефти, должен 16 апреля загрузить мазут в Ираке.

Что предшествовало

Вчера, 13 апреля, США начали анонсированную американским президентом Дональдом Трампом блокаду Ирана. Он пригрозил, что нарушители, которые приблизятся к блокаде, будут ликвидированы.

Американский президент также сообщил, что военно-морские силы Ирана "лежат на дне моря" и полностью уничтожены 158 кораблей Тегерана.