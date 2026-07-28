ua en ru
Вт, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Біла економіка

Підробки під Marlboro і Parliament: БЕБ ліквідувало дві підпільні фабрики сигарет

13:26 28.07.2026 Вт
2 хв
Потужності двох нелегальних фабрик сягали 130 тисяч пачок сигарет на добу
aimg Олег Хомчук
Підробки під Marlboro і Parliament: БЕБ ліквідувало дві підпільні фабрики сигарет Сигарети продавали через магазини, Telegram-канали та поштових операторів (фото: пресслужба БЕБ)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Правоохоронці ліквідували дві підпільні тютюнові фабрики у Львівській та Харківській областях, які могли виготовляти понад 130 тисяч пачок сигарет щодня. Під час обшуків вилучили продукції та обладнання приблизно на 60 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського та пресслужбу Нацполіції.

Головне:

  • Дві підпільні фабрики: ліквідувано нелегальні тютюнові виробництва у Львівській та Харківській областях.
  • Потужність до 130 тисяч пачок: За добу фабрики могли виготовляти по 70 і 60 тисяч пачок сигарет кожна.
  • Майна на 60 млн грн: Правоохоронці вилучили понад 115 тисяч пачок сигарет, 3,5 тонни тютюну та виробниче обладнання.
  • Збут по всій Україні: Контрафакт реалізовували через магазини, Telegram-канали та поштових операторів.

Підпільні виробництва були облаштовані на територіях промислових зон. Один цех працював поблизу Жовкви на Львівщині, інший – на околиці Харкова.

Складські приміщення переобладнали у повноцінні виробничі комплекси з промисловими лініями, запасами тютюну, фільтрів та поліграфічної продукції.

На Львівщині виготовляли сигарети без фільтра з потужністю до 70 тисяч пачок на добу, а на Харківщині – сигарети з фільтром, до 60 тисяч пачок на добу.

Готову продукцію продавали по всій Україні через роздрібні магазини, Telegram-канали та поштових операторів. На пачки наклеювали марки акцизного податку невідомого походження, зазначили правоохоронці.

На оприлюднених фотографіях більшість пачок навмисно заблюрені, однак на окремих із них можна розгледіти характерну символіку (фото: БЕБ)

На фотографіях можна розгледіти символіку відомих брендів (фото: БЕБ)

На оприлюднених фотографіях більшість пачок навмисно заблюрені, однак на окремих із них можна розгледіти характерну символіку, схожу на бренди Marlboro і Parliament.

Водночас правоохоронці офіційно повідомляють лише про збут продукції під брендами українських та європейських виробників і не уточнюють конкретних торговельних марок.

На фотографіях можна розгледіти символіку відомих брендів (фото: Нацполіція))

На фотографіях можна розгледіти символіку відомих брендів (фото: Нацполіція)

Під час обшуків вилучили 115 тисяч пачок сигарет, 3,5 тони тютюну, виробниче обладнання та іншу продукцію. Загальна вартість вилученого майна становить близько 60 млн грн. Лише на Львівщині правоохоронці вилучили майна приблизно на 50 млн грн.

Для забезпечення роботи фабрик організатори встановили дизельні генератори, щоб приховати великі обсяги споживання електроенергії. Крім того, у виробничих приміщеннях облаштували житлові кімнати, де постійно проживали працівники.

Триває досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації нелегального виробництва.

Нагадаємо, раніше БЕБ провело масштабну спецоперацію проти нелегального ринку електронних сигарет та вейпів. Тоді правоохоронці провели десятки обшуків у кількох регіонах України.

Читайте також: Нелегальний тютюновий ринок може коштувати бюджету 28 млрд грн у 2026 році, - виробники
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бюро економічної безпеки Цигарки
Новини
США в ООН зробили заяву щодо переговорів між Україною та РФ
США в ООН зробили заяву щодо переговорів між Україною та РФ
Аналітика
У президента немає хорошого вибору: інтерв'ю з Гудименком про Федорова, протести та закупівлі
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна У президента немає хорошого вибору: інтерв'ю з Гудименком про Федорова, протести та закупівлі