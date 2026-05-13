Масштабна облава на вейпи: БЕБ провело обшуки у 12 регіонах України

13:26 13.05.2026 Ср
2 хв
Йдеться про велику операцію проти тих, хто роками працює у "тіні"
aimg Марія Кучерявець
Масштабна облава на вейпи: БЕБ провело обшуки у 12 регіонах України Фото: БЕБ заявило про масштабну операцію з припинення нелегального обігу вейпів (Getty Images)
Бюро економічної безпеки провело масштабну операцію з припинення нелегального обігу вейпів. Вона відбулася у 12 регіонах спільно з Нацполіцією України, під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського

"Одна з багатьох (операцій - ред.), які Бюро економічної безпеки України провело останнім часом у цьому сегменті. Підпільні цехи, контрафакт, нелегальні точки продажу - ми системно виявляємо та припиняємо їхню діяльність", - написав він.

При цьому очільник БЕБ наголосив, що "вже завтра" можуть з'явитися нові схеми нелегального обігу вейпів, "бо поки що держава переважно бореться з наслідками, а не з причинами".

"Ринок вейпів давно потребує жорсткого та зрозумілого законодавчого регулювання, прозорих правил та реальних умов для ведення бізнесу "в білу" або ж суттєвого посилення кримінальної відповідальності за нелегальне виробництво та продаж", - наголосив Цивінський.

Боротьба проти вейпів

Нагадаємо, в Україні також діють обмеження на куріння у громадських місцях - зокрема в навчальних закладах, лікарнях, закладах харчування, на дитячих майданчиках, у під’їздах та громадському транспорті. Порушення карається штрафами. Заборона поширюється як на традиційні сигарети, так і на електронні пристрої, кальяни та трав’яні суміші.

Як ми писали раніше, у Великій Британії ухвалили закон, який забороняє брендування, рекламу та просування електронних сигарет і нікотинових продуктів, орієнтованих на дітей. Водночас частина представників вейп-індустрії застерігає, що надмірні обмеження можуть мати зворотний ефект - змусити колишніх курців, які перейшли на вейпінг, повернутися до тютюну.

Загалом європейські країни посилюють політику щодо куріння. Зокрема, у липні 2025 року Франція запровадила заборону на куріння в низці громадських місць - на пляжах, у парках, біля шкіл, бібліотек, басейнів і зупинок громадського транспорту. За порушення передбачені штрафи до 700 євро.

