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Подделки под Marlboro и Parliament: БЭБ ликвидировало две подпольные фабрики сигарет

13:26 28.07.2026 Вт
3 мин
Мощности двух нелегальных фабрик достигали 130 тысяч пачек сигарет в сутки
aimg Олег Хомчук
Подделки под Marlboro и Parliament: БЭБ ликвидировало две подпольные фабрики сигарет Сигареты продавали через магазины, Telegram-каналы и почтовых операторов (фото: пресс-служба БЭБ)
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Правоохранители ликвидировали две подпольные табачные фабрики во Львовской и Харьковской областях, которые могли производить более 130 тысяч пачек сигарет в день. В ходе обысков изъяли продукции и оборудования примерно на 60 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского и пресс-службу Нацполиции.

Главное:

  • Две подпольные фабрики: ликвидированы нелегальные табачные производства в Львовской и Харьковской областях.
  • Мощность до 130 тысяч пачек: За сутки фабрики могли производить по 70 и 60 тысяч пачек сигарет каждая.
  • Имущества на 60 млн грн: Правоохранители изъяли более 115 тысяч пачек сигарет, 3,5 тонн табака и производственное оборудование.
  • Сбыт по всей Украине: Контрафакт продавали через магазины, Telegram-каналы и почтовых операторов.

Подпольные производства были оборудованы на территориях промышленных зон. Один цех работал вблизи Жовквы во Львовской области, другой – на окраине Харькова.

Складские помещения были переоборудованы в полноценные производственные комплексы с промышленными линиями, запасами табака, фильтров и полиграфической продукции.

На Львовщине производили сигареты без фильтра с мощностью до 70 тысяч пачек в сутки, а на Харьковщине – сигареты с фильтром, до 60 тысяч пачек в сутки.

Готовую продукцию продавали по всей Украине через розничные магазины, Telegram-каналы и почтовые операторы. На пачки наклеивались марки акцизного налога неизвестного происхождения, отметили правоохранители.

На оприлюднених фотографіях більшість пачок навмисно заблюрені, однак на окремих із них можна розгледіти характерну символіку (фото: БЕБ)

На фотографиях можно увидеть символику известных брендов (фото: БЭБ)

На обнародованных фотографиях большинство пачек намеренно заблюрены, однако на отдельных из них можно рассмотреть характерную символику, похожую на бренды Marlboro и Parliament.

В то же время правоохранители официально сообщают лишь о сбыте продукции под брендами украинских и европейских производителей и не уточняют конкретных торговых марок.

На фотографіях можна розгледіти символіку відомих брендів (фото: Нацполіція))

На фотографиях можно увидеть символику известных брендов (фото: Нацполиция)

Во время обысков изъяли 115 тысяч пачек сигарет, 3,5 тонн табака, производственное оборудование и другую продукцию. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 60 млн. грн. Только во Львовской области правоохранители изъяли имущества примерно на 50 млн грн.

Для обеспечения работы заводов организаторы установили дизельные генераторы, чтобы скрыть большие объемы потребления электроэнергии. Кроме того, в производственных помещениях обустроили жилые комнаты, в которых постоянно проживали работники.

Продолжается досудебное расследование по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к организации нелегального производства.

Напомним, ранее БЭБ провело масштабную спецоперацию против нелегального рынка электронных сигарет и вейпов. Тогда стражи порядка провели десятки обысков в нескольких регионах Украины.

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