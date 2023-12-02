Підрив поїзда в Бурятії та блокада КПП словацькими перевізниками: новини за 1 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

Залізнична "Чорнобаївка". СБУ підірвала у Бурятії ще один потяг, - джерела

Співрозмовники видання зазначають, росіяни двічі потрапили в пастку СБУ - на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом.

Як зазначають наші джерела, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики.

Так, перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, що проходить через "Чортів міст".

"Саме на це і розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої", - повідомили джерела.

Як пишуть російські Телеграм-канали, від вибуху загорілось 6 цистерн. Щоб гасити пожежу приїхав навіть пожежний потяг.

Словацькі перевізники почали блокування КПП на кордоні з Україною, - ДПСУ

Словацькі перевізники вчора, 1 грудня, почали блокування контрольно-пропускного пункту на кордоні з Україною.

"У ході взаємодії зі словацькими прикордонниками отримано інформацію про початок блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску Вишнє Нємецьке - Ужгород. Часткове блокування вантажного напрямку здійснюють словацькі перевізники", - заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За наявною інформацією блокування може нести безстроковий характер. Також на даний час відомо, що, попередньо, пропуск вантажівок, які слідують на виїзд зі Словаччини, здійснюватиметься по 4 транспортні засоби в годину, та не блокуватиметься рух для гуманітарних вантажів, палива та інших важливих вантажів.

Рух для вантажівок на напрямку в'їзду в Словаччину забезпечуватиметься у штатному режимі.

"У разі надходження від Словацької сторони іншої інформації повідомимо додатково. Наразі на території Словаччини в бік України в черзі перебуває близько 900 вантажних транспортних засобів", - додав Демченко.

Зеленський про контрнаступ ЗСУ: не приніс бажаних результатів

Україна не досягла бажаних результатів під час літнього контрнаступу ЗСУ, проте наші захисники не відступають.

"Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією у світі - я задоволений. Ми втрачаємо людей - я не задоволений. Ми не отримали всієї зброї, яку хотіли - я не можу бути задоволений, але й не можу надто сильно скаржитися", - сказав президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що в ході контрнаступу ЗСУ не було досягнуто бажаних результатів.

"Ми хотіли отримати швидші результати. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", - наголосив глава держави.

За його словами, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють провести швидкий наступ.

"Бракує сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми маємо здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам", - зазначив президент.

Міноборони спростило проходження ВЛК для військових: що змінилось

Відтепер заклади охорони здоров'я можуть обмінюватись низкою документів з військовими частинами, а також ТЦК та СП через систему електронного документообігу.

До системи електронного документообігу потрапили:

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

постанова ВЛК про потребу у відпустці для лікування;

постанова ВЛК про непридатність до військової служби;

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Систему було розгорнуто у більшості військових частин, ТЦК та СП, зокрема у військових госпіталях й цивільних закладах охорони, де поранені воїни проходять військово-лікарську комісію.

Як працює система:

заклад охорони здоров'я направить в електронному вигляді документи про рішення ВЛК щодо відпустки або ж непридатність за станом здоровʼя до військової частини. Військовослужбовець після цього може одразу їхати до ТЦК та СП за місцем проживання або ж відпустки.

військова частина, після опрацювання рішення ВЛК, надішле відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до ТЦК та СП;

зокрема заклад охорони здоров’я може отримувати додаткові документи, необхідні для формування висновку ВЛК з військової частини. Йдеться, наприклад, про довідку про обставини травми. Для цього необхідно лише відправити електронний запит.

Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, цифровізація процесу дозволить заощадити час на отримання документів і зменшить потребу особисто їздити зайві кілометри.

"Для передачі електронних документів потрібно надати свою згоду на обробку персональних даних в закладі, звідки направлятимуться документи", - пише пресслужба.

Ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу оголосили нову підозру

Служба безпеки повідомила про нову підозру ексзаступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу. Він координував інформаційні диверсії Нестора Шуфрича проти України.

За даними слідства, експосадовець причетний до організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України на користь Кремля.

Для цього він залучав до співпраці відомих політиків у Києві, серед них - Нестор Шуфрич, який підозрюється у державній зраді. Саме він був одним з основних "спікерів", який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань.

Зазначається, що це одне із пріоритетних завдань, які Сівкович виконував за вказівкою кадрових співробітників 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сівковичу про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки Сівкович переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Є "ядерний варіант". Politico дізналось про плани ЄС обійти вето Орбана у питанні України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно "підштовхує ЄС до краю обриву". При цьому дипломати ЄС панікують, що його ворожість до України "остаточно скине блок у прірву" та наразі шукають варіанти, як обійти вето Будапешта щодо Києва на саміті в грудні.

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Сценарій на 2024 рік та зміни в мобілізації. Зеленський провів чергову Ставку

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час нього, зокрема, обговорювалися сценарій на 2024 рік та зміни в мобілізації.

"Щойно провів засідання Ставки. Командувачі з фронту та головком доповіли щодо ситуації на передовій - усі основні напрямки. Схід - Купʼянськ, Лиман, Мар’їнка, Авдіївка. Запоріжжя. Південь і, зокрема, наші дії в Херсонській області", - розповів Зеленський.

Він додав, що заслухав доповіді щодо постачання боєприпасів та зброї.

"Готуємо оновлені запити для комунікації з партнерами. Попереду - вагомий тиждень саме з точки зору такої комунікації", - заявив президент.

Зеленський повідомив, що на Ставці була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України щодо ймовірних російських дій та міжнародної ситуації наступного року.

"Аналізуємо всі можливі сценарії, і має бути наш, український сценарій на 24-й рік. Конкретні операції із цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати. Саме під таку конкретику має бути розраховано все, що необхідно нашій державі, нашим бригадам", - підкреслив він.

Крім того, на засіданні обговорили питання щодо мобілізації.

"Всі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання про терміни - і для кожного, хто зараз у війську, для демобілізації, і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови. Це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво та Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції - я чекаю на комплексні рішення", - додав президент.

Новий голова Держспецзв'язку і не лише. Кабмін провів кадрові перестановки

Кабінет Міністрів України вчора, 1 грудня, затвердив кадрові перестановки. Зокрема, було призначено нового голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Згідно з рішенням Кабміну, було призначено:

Юрій Мироненко - на посаду голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

Олександр Семирга - на посаду першого заступника голови Державної митної служби України;

Віталій Половенко - на посаду заступника міністра оборони України.

Польові госпіталі і не тільки. Нідерланди передали Україні партію військової допомоги

Нідерланди передали Силам оборони України три модульні польові госпіталі Role 2 і шість автомобілів медичної евакуації.

Майно та техніку медичного призначення за підтримки уряду Нідерландів передала Державній прикордонній службі України нідерландська компанія-виробник "Hospitainer".

Прикордонники повідомили, що партнери постійно вдосконалюють комплектацію мобільних комплексів медичної підтримки з огляду на реальні умови їх використання.

Надані цього разу модулі мобільних госпіталів більше пристосовані для використання в холодну пору року, мають розширені можливості для розміщення медичного персоналу та пацієнтів.