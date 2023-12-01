Росія намагається наздогнати Україну у сфері морських дронів-камікадзе, - британська розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 27 листопада 2023 року Михайло Даниленко, голова російської фірми КМЗ, оголосив, що їхні дрони пройдуть випробування на війні з Україною з метою налагодити серійне виробництво у 2024 році.

За даними британської розвідки, КМЗ раніше виробляв низку безпілотників, але в останні місяці вони почали просувати свої можливості дронів-камікадзе. Даниленко повідомив, що човен може нести боєприпаси масою до 600 кг.

"Військово-морські сили використовували дрони з часів Другої світової війни. Однак сучасні типи кораблів, що нагадують швидкісні катери, начинені вибухівкою, в руках українських сил стали ключовим потенціалом на морі після повномасштабного вторгнення Росії", - зазначають у Міноборони Британії.

Українські дрони

Нагадаємо СБУ у липні 2023 року атакувала Кримський міст морськими дронами SeaBaby. Дронами під час атаки на міст керувала команда з Києва. Відстань до мосту складала понад 900 кілометрів.

Відомство використовувало виключно свої сили та засоби для створення морського дрону. За словами голови СБУ Василя Малюка, технологією виготовлення SeaBaby також цікавляться західні партнери.

Україна у 2023 році фактично прорвала блокаду та почала експорт з портів Великої Одеси. Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна домовилася про отримання військових кораблів, щоб захистити судна "у зерновому коридорі" в Чорному морі.