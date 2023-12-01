ua en ru
Пт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія намагається наздогнати Україну у сфері морських дронів-камікадзе, - британська розвідка

Україна, П'ятниця 01 грудня 2023 13:06
UA EN RU
Росія намагається наздогнати Україну у сфері морських дронів-камікадзе, - британська розвідка Фото: Росія спробує налагодити виробництво морських дронів-камікадзе (скріншот відео)
Автор: Олександр Білоус

Російська військова промисловість прагне ліквідувати відставання від України у розробці надводних дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 27 листопада 2023 року Михайло Даниленко, голова російської фірми КМЗ, оголосив, що їхні дрони пройдуть випробування на війні з Україною з метою налагодити серійне виробництво у 2024 році.

За даними британської розвідки, КМЗ раніше виробляв низку безпілотників, але в останні місяці вони почали просувати свої можливості дронів-камікадзе. Даниленко повідомив, що човен може нести боєприпаси масою до 600 кг.

"Військово-морські сили використовували дрони з часів Другої світової війни. Однак сучасні типи кораблів, що нагадують швидкісні катери, начинені вибухівкою, в руках українських сил стали ключовим потенціалом на морі після повномасштабного вторгнення Росії", - зазначають у Міноборони Британії.

Українські дрони

Нагадаємо СБУ у липні 2023 року атакувала Кримський міст морськими дронами SeaBaby. Дронами під час атаки на міст керувала команда з Києва. Відстань до мосту складала понад 900 кілометрів.

Відомство використовувало виключно свої сили та засоби для створення морського дрону. За словами голови СБУ Василя Малюка, технологією виготовлення SeaBaby також цікавляться західні партнери.

Україна у 2023 році фактично прорвала блокаду та почала експорт з портів Великої Одеси. Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна домовилася про отримання військових кораблів, щоб захистити судна "у зерновому коридорі" в Чорному морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони Війна Росії проти України
NEWS
Війська РФ вночі випустили по Україні 25 "Шахедів" та ракети: скільки цілей вдалось знищити
Війська РФ вночі випустили по Україні 25 "Шахедів" та ракети: скільки цілей вдалось знищити
DAILY
Снайпер 95-ї бригади ЗСУ: Перебирати цілями на сучасній війні не дуже правильно
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Снайпер 95-ї бригади ЗСУ: Перебирати цілями на сучасній війні не дуже правильно